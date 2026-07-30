Bodegas Conatvsm, Landmar Hoteles y La Palma encabezan los Premios de Turismo Islas Canarias 2026

El jurado de los Premios de Turismo Islas Canarias 2026, presidido por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha designado a los galardonados en las seis categorías contempladas en estos galardones que distinguen iniciativas y trayectorias profesionales o empresariales vinculadas a la excelencia del sector.

De León destacó "la mayor participación de la historia de Canarias en estos Premios, un total de 102 candidaturas", lo que muestra la implicación del sector turístico en la mejora de la calidad del destino, en el sentido amplio de toda nuestra política turística, como es la sostenibilidad ambiental, económica y social y que ésta se refleje en la calidad de vida de los ciudadanos de las islas.

En esta edición, el Premio de Turismo Islas Canarias a la Excelencia Turística ha recaído en Bodegas Conatvs, ubicada en la localidad de Lajares, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. El jurado ha valorado su apuesta por elevar el estándar de calidad turística de la isla mediante una estrategia integrada de vitivinicultura, sostenibilidad, experiencia turística y contribución a la mejora de la excelencia del destino Canarias.

Fuerteventura inscrita en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias

Se trata de la primera bodega de Fuerteventura inscrita en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias. Su fundación supuso un hito en el desarrollo del sector primario con vocación turística en una isla eminentemente árida, y carente hasta entonces de una estructura enoturística consolidada.

Desde su creación, Conatvs ha articulado una propuesta de valor única, como es producir vinos de alta calidad adaptados a suelos volcánicos y condiciones climáticas extremas, integrando esa producción en una experiencia turística integral orientada al conocimiento, la sostenibilidad y el arraigo cultural. Además, ha sido pionera en la activación de cultivos en suelos de jable y ceniza volcánica, donde históricamente no existía una cultura vitivinícola desarrollada. La bodega ha desarrollado un modelo de turismo enogastronómico experiencial, basado en visitas guiadas, catas didácticas, actividades con producción local y explicaciones sobre el proceso de elaboración

En el Premio de Turismo Islas Canarias a la Trayectoria Turística ha sido distinguido el empresario Carlos Cebriá Cebriá por su dedicación al sector, su apuesta por el turismo de calidad y gran lujo en Fuerteventura, su contribución al posicionamiento del destino, su implicación en los órganos de gobernanza turística y el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por los proyectos hoteleros que ha promovido y liderado.

Afincado en Fuerteventura desde hace cincuenta años, Carlos Cebriá impulsó en 2003 la apertura del Hotel Atlantis Bahía Real, primer establecimiento de cinco estrellas gran lujo de la isla y un hito para el destino. El hotel ha acogido a veintitrés premios Nobel, cinco jefes de Estado, diecisiete ministros, miembros de casas reales y otras personalidades de relevancia internacional, contribuyendo a reforzar el prestigio de Canarias como destino turístico.

Gestión moderna y digitalizada

En la categoría de Empleo Sostenible, el jurado ha distinguido a Landmar Hotels por su modelo de gestión de personas, centrado en el bienestar, el desarrollo profesional y la cohesión social. La compañía ha consolidado un modelo de empleo responsable mediante programas de formación, apoyo emocional, conciliación y una gestión moderna y digitalizada, posicionándose como una organización de referencia por su clima laboral, su capacidad para atraer y fidelizar talento y su contribución al desarrollo económico y social de Canarias.

En la categoría de Innovación, ha sido distinguida la Ecofinca Nogales, en La Palma, por ser un referente en el ámbito de la agricultura sostenible y el turismo ecológico en la isla. Utilizando técnicas avanzadas de permacultura y agroecología, la finca optimiza el uso de recursos naturales y fomenta la biodiversidad. Además, integra actividades educativas y experiencias inmersivas para los visitantes, promoviendo una conciencia ambiental y un modelo de turismo que respeta y conserva el entorno natural. Esta apuesta por la sostenibilidad y la innovación refuerza a La Palma como un destino comprometido con prácticas responsables y ecológicas.

El Premio Turismo Islas Canarias a la Accesibilidad y la Inclusividad ha recaído en la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta por su compromiso con la comunidad local desde 1973. La Asociación Anchieta ha sido una pieza fundamental en la transformación social de Canarias. Lo que comenzó como un compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad en Tenerife, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de inserción integral que conecta la realidad social con los sectores estratégicos del archipiélago. Bajo una visión de vanguardia, Anchieta se ha consolidado como una organización 100% canaria. Su trayectoria demuestra que la sostenibilidad de un destino turístico no solo depende de sus recursos naturales, sino de la calidad de vida de su población local y la cohesión de su tejido social.

Por último, el Premio Turismo Islas Canarias al Destino Turístico Sostenible ha distinguido a la isla de La Palma por constituir uno de los ejemplos más reconocidos de turismo sostenible de Canarias y del territorio nacional.

Más del 35% de su superficie protegida

El jurado ha valorado haber consolidado un modelo turístico basado en la protección integral del territorio, la conservación ambiental, la calidad paisajística y el equilibrio entre desarrollo turístico y bienestar social. La sostenibilidad forma parte de la identidad y de la estrategia de desarrollo de La Palma desde hace décadas. La isla cuenta con más del 35% de su superficie protegida bajo distintas categorías de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Su sistema de protección territorial se organiza a través de una amplia red de espacios naturales que incluye un total de 20 espacios protegidos distribuidos por toda la isla.

El jurado de los Premios de Turismo Islas Canarias 2026, presidido por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha estado integrado por la presidenta de Ashotel, María Victoria López; la presidenta de Asolan, Susana Pérez; el representante de CCOO Canarias, Carlos Castillo; el presidente de honor de Fedepalma, Tomás Barreto; la vocal en Canarias de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel (ASEGO), Ciona Ramírez; la directora de la Cátedra Interuniversitaria "Turismo de las Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos", Inmaculada González; y el consultor de empresas hoteleras, Javier Buch.

Fuerteventura acogerá por primera vez la entrega de los Premios de Turismo Islas Canarias, que se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario.