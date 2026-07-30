El bochorno se afinca en Canarias: la Aemet prevé cinco días de temperaturas cercanas a los 40 grados

El calor se afincará en toda Canarias durante el fin de semana y hasta el próximo martes. El bochorno que viene sufriendo el Archipiélago desde el miércoles es el preludio de un fin de semana de temperaturas extremas en todas las Islas, donde los termómetros se situarán cerca de los 40 grados en Gran Canaria y Fuerteventura y de los 37 grados en Tenerife y La Palma. Las altas temperaturas, que vienen del brazo de la calima, serán intensas y generalizadas pudiendo convertir a este episodio en la primera ola de calor del año en Canarias.

Este jueves, esta nueva situación de altas temperaturas –que comenzó el miércoles afectando solo a Gran Canaria– ha afectado ya a todo el Archipiélago. Durante el día, Gran Canaria ha registrado las temperaturas máximas de la jornada, con 40 grados en La Aldea de San Nicolás, 39,7 grados en San Bartolomé de Tirajana, y 38,6 grados en Agüimes. En la provincia occidental las máximas se han registrado en El Pinar (El Hierro), con 36,2 grados y en El Paso (La Palma), con 35,2 grados. En la isla de Tenerife la máxima se ha alcanzado en Las Mercedes, en la estación instalada en el Llano de Los Loros, que ha registrado 34,3 grados.

"La incidencia es mayor en el sur, las medianías y las cumbres de Gran Canaria, el sur y la zona metropolitana de Tenerife, Fuerteventura y La Palma", explica Víctor Quintero, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Santa Cruz de Tenerife, que insiste en que quienes lo notará más son los municipios del interior de las Islas. Aunque el episodio afectará a toda Canarias, es en estos puntos donde la Aemet ha activado el aviso amarillo y naranja.

Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta por temperaturas extremas en toda Canarias y por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales (Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma) y Gran Canaria.

¿Por qué hace tanto calor en Canarias?

El calor ha llegado al Archipiélago debido al arrastre de los vientos de una baja térmica que sopla con fuerza al este de África. Sin embargo, esta estructura –que se sitúa en la zona baja de la atmósfera– no tiene la fuerza suficiente como para eludir la acción de los alisios, que también arrecian. "El anticiclón está ejerciendo un efecto de bloqueo que impide que el calor afecte plenamente al Archipiélago", explica Quintero.

La humedad relativa se sitúa entre el 70 y el 80%, lo que incrementa la sensación de bochorno

A esto se suma que, en capas altas, la configuración sinóptica es la contraria. En concreto, hay bajas presiones al oeste y altas al este "lo que impone en esos niveles un flujo cálido y húmedo", resalta Quintero. Este batiburrillo atmosférico es la razón por la que hay mucho más bochorno de lo habitual, con porcentajes de humedad relativa de entre el 70 y el 80% en algunos puntos.

Y es que uno de los efectos de esta configuración atmosférica es el descenso de la capa húmeda que suele formar el mar de nubes o la panza de burro. Así, en lugar de los 1.200 y los 1.500 metros metros habituales, quedará relegada a los 300 o incluso los 100 metros por encima del nivel del mar. Esto sucede porque la capa cálida pesa menos que la húmeda, por lo que se expande y la aprisiona contra el suelo.

El domingo y lunes, los días más calurosos

Pero esta lucha encarnizada entre el alisio y el calor no durará toda la semana. "Habrá días en los que la baja africana tenderá a imponerse al bloqueo de las altas presiones del alisio", asegura Quintero. Ocurrirá, de hecho, el sábado y el domingo, lo que provocará que las temperaturas vayan aún más en ascenso, principalmente en medianías y cumbres.

El domingo y el lunes serán los días más calurosos del episodio

La Aemet prevé que las temperaturas medias máximas alcancen los 33 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los 29 en la de Las Palmas de Gran Canaria el sábado; y los 34 y 30 grados, respectivamente, el domingo. Esta previsión denota que las temperaturas máximas previstas serán entre tres y cuatro grados más altas de lo que han sido este jueves. Como adelanta Quintero, el domingo y el lunes serán los días más calurosos.

El calor remitirá a partir del martes

Con aún muchos días de calor por delante, los modelos de predicción numérica ya indican que el episodio no finalizará al menos hasta el martes o miércoles de la próxima semana. Una situación que, sin embargo, "no implica que, en algunas zonas, aún se mantengan temperaturas altas hasta el jueves", tal y como avanza Quintero.

Y es que después de sufrir muchos días de calor, es habitual que algunas zonas con una orografía concreta –como Tasarte en Gran Canaria o Las Mercedes en Tenerife– tarden más días en refrescarse y volver a la normalidad.

Aunque este episodio se menciona en el aviso especial por ola de calor emitido por Aemet a nivel nacional, por lo pronto en Canarias no se ha catalogado como tal. Sin embargo, todo parece prever que pueda convertirse en la primera ola de calor de Canarias de 2026. "Sus características parecen apuntar que será así", destaca Quintero.

Ni chuletadas ni acampadas por riesgo de incendio

Esta situación obliga a Canarias a tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de incendio forestal, ya que las altas temperaturas podrían facilitar el recrudecimiento de cualquier fuego.

De esta forma, los cabildos han prohibido los fuegos artificiales y cualquier exhibición pirotécnica; el uso de maquinaria que provoque chispas (como desbrozadoras o equipos de soldadura), el uso recreativo del fuego en exteriores o encenderse un cigarro en zonas de acampada, recreativas, campamentos, pistas y senderos, carreteras y miradores.

En Gran Canaria se han realizado restricciones a la zona de monte y pistas; y se ha solicitado a los propietarios de viviendas –sobre todo las cercanas a zonas de interfaz– que limpien los alrededores de la vivienda de vegetación seca, como hojarasca, pasto, cañaveral o zarzal.

Adicionalmente, en el sur de la isla de Tenerife y en Anaga, el Cabildo ha prohibido la circulación de vehículos en la red de pistas forestales, la caza con escopeta, el acceso a áreas recreativas, acampadas y campamentos, los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y el aprovechamiento forestal. Asimismo, se prohíbe el acceso al Mirador de Chimague, a lo largo de la TF-24 y al límite del Parque Natural de la Corona Forestal, y se ha cerrado el parque de Las Mesas, dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz. La Laguna, por su parte, ha reforzado las patrullas de vigilancia en zonas críticas como Las Mercedes, Anaga, Mesa Mota y el Ortigal, en coordinación con Bomberos de Tenerife.