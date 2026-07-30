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El investigador del IPNA-CSIC de Tenerife Pablo Alonso, Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner 2026

El antropólogo y arqueólogo del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), con sede en Santa Cruz de Tenerife, ha sido distinguido por su trayectoria investigadora interdisciplinar en humanidades ambientales, patrimonio cultural y alimentación desde la perspectiva antropológica.

Pablo Alonso González, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC)

Pablo Alonso González, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) / IPNA-CSIS

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Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

El antropólogo y arqueólogo Pablo Alonso González, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), en Santa Cruz de Tenerife, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner 2026, en el área de Humanidades, por su trayectoria investigadora interdisciplinar, que abarca las humanidades ambientales, el patrimonio cultural y la alimentación desde la perspectiva antropológica.

El reconocimiento forma parte de los Premios Nacionales de Investigación 2026, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), que distinguen cada año la excelencia científica y la contribución al avance del conocimiento tanto de investigadores con una trayectoria consolidada como de jóvenes científicos cuya carrera aún está en fase de consolidación.

Reconocimientos en distintas áreas

En la categoría de Humanidades, el galardón para investigadores con una trayectoria consolidada, el Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal, ha recaído en la catedrática de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Julia Gutiérrez González, por sus aportaciones a la musicología mediante la integración de la filología, las humanidades digitales y la inteligencia artificial.

En total, el Ministerio ha concedido diez Premios Nacionales de Investigación y diez Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, dotados con 30.000 euros cada uno.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó que estos reconocimientos “ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional”.

Dos premios para jóvenes recaen por primera vez en mujeres

Entre los galardonados de esta edición figuran investigadores de ámbitos como la biología, la medicina, la ingeniería, las matemáticas, la química o la transferencia del conocimiento.

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Además, el Ministerio ha subrayado que, por primera vez, el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas, en el área de Biología, y el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles, en Transferencia del Conocimiento, han sido concedidos a mujeres. Las premiadas son Mireia Vallés Colomer, especialista en microbioma humano de la Universitat Pompeu Fabra, y Ana Novoa Pérez, investigadora de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), respectivamente.

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