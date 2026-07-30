Multa de 200 euros por circular con la rueda de repuesto: la DGT vigila a los conductores caanrios durante los desplazamientos de este verano

Antes de salir a la carretera, especialmente durante los desplazamientos de largo recorrido en verano, los conductores deben comprobar el estado de los componentes clave del vehículo para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Los neumáticos son uno de los elementos más importantes del vehículo y sufrir un pinchazo es una situación con la que se encuentran los conductores habitualmente.

La rueda de repuesto o kit antipinchazos es la solución más rápida para poder continuar circulando hasta un taller, pero muchos conductores desconocen sus limitaciones.

La rueda de repuesto no está pensada para circular durante muchos kilómetros

Las ruedas temporales tienen unas características diferentes a las ruedas habituales del vehículo. Su tamaño, dibujo y prestaciones están pensados únicamente para permitir llegar hasta un taller y sustituir o reparar el neumático dañado.

Por este motivo, la recomendación general es:

No superar los 80 km/h .

. Utilizarla únicamente durante una distancia limitada, normalmente entre 80 y 100 kilómetros.

Circular durante más tiempo o a mayor velocidad puede afectar a la estabilidad del vehículo y poner en riesgo al seguridad vial propia y del resto de usuarios.

¿Cuánto tiempo puedo circular con la rueda de repuesto o ‘galleta’? / Neomotor

¿Es obligatorio llevar rueda de repuesto?

Una de las dudas más habituales entre los conductores es si todos los coches deben llevar obligatoriamente una rueda de repuesto. La respuesta es que no es obligatorio, pero sí disponer de algún sistema que permita solucionar una incidencia.

Según la normativa, el vehículo debe contar con alguna de estas opciones:

Una rueda de repuesto.

Kit antipinchazos.

Los elementos necesarios para realizar la sustitución o reparación.

Los vehículos nuevos ya no incluyen rueda de repuesto, esta se ha sustituido por un kit de reparación.

Los agentes de la Guardia Civil vigilan los neumáticos este verano / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Multas de hasta 200 euros

Los conductores que circulen sin rueda de repuesto o kit antipinchazos se enfrentan a una sanción de hasta 200 euros, ya que se considera que el vehículo no cuenta con los elementos necesarios para garantizar la seguridad. En caso de avería, los agentes podrían inmovilizar el vehículo si consideran que supone un riesgo para la circulación.

Además, no basta solo con llevar la rueda para poder sustituirla, Tráfico insiste en la importancia de comprobar su estado, especialmente cuando el conductor va a realizar trayectos largos con el vehículo.