Parece Punta Cana, pero está en Canarias: esta es la playa que una revista de viajes compara con el Caribe

"Podría ser calificada como el Punta Cana español gracias a sus palmeras, su arena dorada, la vegetación de sus inmediaciones y la amabilidad de las personas que habitan el pueblo más cercano". De esta forma comienza un artículo en el que la revista Viajar, experta en viajes, compara una playa de las Islas Canarias con Punta Cana.

Y es que el Archipiélago canario ha estado en el foco en numerosas ocasiones por diferentes aspectos. Entre estos se encuentra sus playas, a menudo comparadas con el paraíso y consideradas las mejores de España. Aquí puedes leer más información sobre este tema.

¿Cuál es la playa canaria comparada con Punta Cana?

Ubicada en la isla de Tenerife, la playa de Las Teresitas es la que esta revista ha comparado con Punta Cana. El lugar se caracteriza por "aguas cristalinas, palmeras, y un cálido mar en calma que permite sumergirse sin miedo". Esto la convierte en "un paraíso tropical".

Además, destacan la buena posición en la que se encuentra la playa, pues está en el pueblo de San Andrés, un municipio de Santa Cruz, la capital tinerfeña. El pueblo está "enclavado en un amplio valle de la vertiente sur del macizo de Anaga, junto a la desembocadura de los barrancos del Cercado y de Las Huertas, se muestra como un pueblo de cuento que constituye el colofón perfecto a un intenso día de playa", aseguran en la revista Viajar.

Acerca de Las Teresitas

En la actualidad, la playa de Las Teresitas se extiende a lo largo de 1,3 kilómetros y tiene un ancho de 80 metros. Uno de los aspectos que diferentes portales destacan del lugar es su seguridad, perfecta para acudir con niños pequeños.

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Otra de las ventajas es que posee varios chiringuitos donde las personas que disfrutan del día de playa pueden comprar aperitivos o bebidas. En portales como Tripadvisor cuenta con una puntuación de cuatro sobre cinco.