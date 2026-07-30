Televisión Canaria y RTVE garantizan la retransmisión de las Fiestas del Pino hasta 2029

Las Fiestas del Pino seguirán llegando a los hogares canarios durante los próximos años. Televisión Canaria y Radio Televisión Española han firmado un acuerdo de colaboración que garantiza la cobertura audiovisual de la celebración de Teror hasta 2029, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

El convenio permitirá mantener durante los próximos cuatro años la retransmisión de los actos principales de una de las festividades con mayor arraigo del Archipiélago, que cada septiembre reúne a miles de personas en la Villa Mariana de Teror con motivo de la celebración de la patrona de la Diócesis de Canarias.

Estos son los actos de las Fiestas del Pino que se emitirán en directo

El acuerdo contempla la cobertura televisiva de las grandes citas del programa festivo, entre ellas la Eucaristía y la Bajada de la Virgen desde su Camarín, prevista para el 5 de septiembre; la tradicional Romería-Ofrenda del 7 de septiembre; y los actos centrales del día grande de las fiestas, el 8 de septiembre, con la Parada Militar, la recepción del representante de Su Majestad el Rey, la Solemne Concelebración de la Eucaristía y la posterior procesión.

Para hacer posible este despliegue, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Basílica facilitarán los espacios, permisos e infraestructuras necesarias para la instalación de los equipos técnicos y la producción de las retransmisiones.

Una cobertura para llevar el Pino a todos los hogares

El administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, destacó que el acuerdo responde al papel de los medios públicos como herramienta para acercar las tradiciones canarias a la ciudadanía.

Toledo señaló que la colaboración entre ambas televisiones públicas permite ofrecer una señal conjunta y recordó experiencias recientes de coordinación entre distintos operadores públicos para cubrir acontecimientos de especial relevancia.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor el papel de la retransmisión para que las personas que no puedan acudir a Teror puedan seguir una celebración que, más allá del componente religioso, forma parte de la identidad y del sentimiento de pertenencia de muchos grancanarios.

Televisión Canaria ampliará la programación especial del Pino

Además de los actos religiosos y tradicionales, Televisión Canaria reforzará la cobertura de las fiestas con la emisión de otros eventos culturales vinculados a la cita, como el Festival Teresa Bolívar y el Encuentro de Folclore de Gran Canaria.

Este último se ha convertido en uno de los principales escaparates de la música tradicional del Archipiélago, con la participación de grupos, solistas, parejas de baile y músicos procedentes de las distintas islas.

La programación especial permitirá también acercar al público el patrimonio cultural asociado a las Fiestas del Pino, una celebración que cada año combina tradición, música y devoción en torno a Teror.