Las universidades públicas canarias se plantan contra la infrafinanciación: la mitad del presupuesto establecido por la LOSU y 15 millones de desfase en 2027

Las universidades públicas de Canarias se plantan sobre un tema que ha sido recurrente durante los últimos años: la financiación insuficiente por parte de la Comunidad Autónoma. Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, han comparecido durante la mañana del jueves para analizar la propuesta de partida presupuestaria correspondiente al periodo 2027-2030: contempla un presupuesto total de la mitad establecido por la Ley Orgánica del Sistema de Universidades (LOSU) y un desfase de 15 millones de euros para el año 2027.

Sendas instituciones educativas han desgranado los problemas que encuentran en una propuesta de plan presupuestario que, según ellos, se ha elaborado bajo una perspectiva unilateral. En este sentido, destacan la existencia de unas penalizaciones bajo una serie de indicadores, como la presencia de un alumnado por aula inferior a cierto marcador, que puede llegar a alcanzar un 2,5% de la financiación base, en contraposición de unos beneficios por objetivos que sólo alcanzan un 1%.

La ULPGC y la ULL critican que la financiación base contradice lo establecido por la LOSU, que sitúa la aportación que debe hacer la Comunidad Autónoma en un 1% de su PIB para el año 2030, lo que equivaldría a alrededor de 600 millones de euros. Sin embargo, la financiación total que se contempla para ambas universidades en dicho año, es algo superior a los 320 millones, algo más de la mitad de lo establecido por dicha ley.

Además, las instituciones públicas parten de una situación de desfase presupuestario que se verá acrecentada en el periodo 2027-2030. Para el año que viene, la partida de financiación de la Comunidad Autónoma contempla un desfase en las cuentas de algo más de 3 millones de euros para paliar los gastos referentes a los complementos retributivos estatales de un 1,6% y el 0,5% del Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, argumentan que no contempla el incremento retributivo que los acuerdos del estado contemplan para el año 2027, que estiman rondará el 4,7%: en ese caso, se añadirían algo más de 11 millones a la cifra y situaría el desfase en unos 15 millones de euros.

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