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La Aemet pronostica calima y más calor intenso este sábado en Canarias: las temperaturas previstas por islas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el termómetro podría superar los 37 °C en zonas de Gran Canaria y Fuerteventura

Día de calor en Agüimes (29/07/26)

Día de calor en Agüimes (29/07/26) / José Pérez Curbelo / LPR

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias calima en altura, que afectará a medianías y cumbres de las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y un predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte o costas durante las primeras horas.

En las islas más orientales se espera que se alcancen los 34 °C en zonas de interior y extremos del este y sureste, mientras que en las islas montañosas se alcanzarán los 32 °C en medianías en general, superando los 37 °C en cumbres y medianías orientadas al sur de Gran Canaria, y los 34 °C en cumbres y medianías del sur de las islas restantes.

Las temperaturas mínimas en las islas centrales, en las zonas comentadas anteriormente, podrán superar los 25 °C.

El viento será de componente norte entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas y no se descartan rachas muy fuertes en estas zonas.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada, y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros, además de calima, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en el norte durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas bajas de la vertiente sureste, donde es probable que se alcancen los 34 °C. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 34

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en el norte durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y costas del sureste. En zonas de interior del este y sureste se espera que se alcancen los 34 °C, y localmente los 37 °C. Viento entre flojo y moderado de componente norte, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día al sur de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 23 32

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en zonas bajas del norte durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas con pocos cambios. En medianías del norte, y especialmente el valle de Agaete, se espera que se superen los 34 °C, o se alcancen localmente los 37 °C. En cumbres y medianías del sur y oeste se espera que se alcancen los 37 °C, sin descartar localmente 39 °C. En dichas zonas las mínimas podrán no bajar de 26 - 28 °C. Viento entre flojo y moderado de componente norte, que aumenta a fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y oeste. No se descartan rachas muy fuertes en estas zonas en ese periodo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 28

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en costas durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen los 34 °C en medianías orientadas al sur, y en cumbres y medianías del sur de la dorsal. No se descarta que se alcancen los 37 °C localmente en estas zonas. Las temperaturas mínimas rondarán los 22 - 24 °C en los lugares comentados anteriormente. En zonas altas del norte, se alcanzarán los 32 - 34 °C. Viento entre flojo y moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos nordeste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en zonas bajas del norte durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. En cumbres y medianías orientadas al sur se espera que se alcancen los 34 °C, y no se descarta que se alcancen los 37 °C de forma local. En medianías del norte se alcanzarán los 30 - 32 °C, y de forma local los 34 °C. Viento entre flojo y moderado de componente norte, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos este y oeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 31

LA PALMA

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en costas durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas con pocos cambios. En general, en medianías se espera que se alcancen los 30 - 32 °C, aunque no se descarta algún 34 °C de forma local. En cumbres y zona de El Paso se alcanzarán los 34 °C. Viento entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 28

EL HIERRO

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos en costas durante la madrugada y primeras horas del día. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas con pocos cambios. En general, en medianías se espera que se alcancen los 30 - 32 °C. Es probable que se alcancen los 34 °C en cumbres y vertientes orientadas al sur y sureste. Viento entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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Valverde 18 26

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