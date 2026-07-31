Beca de transporte universitario en Canarias: qué hacer si se pasó el plazo y qué ayudas siguen abiertas

Los estudiantes que no solicitaron a tiempo la ayuda al desplazamiento universitario del Gobierno de Canarias ya no pueden completar el trámite por la vía ordinaria. El plazo de la convocatoria correspondiente al curso 2025-2026 terminó el pasado miércoles 29 de julio, después de permanecer abierto durante un mes.

Estas subvenciones estaban destinadas a compensar parte del coste de los desplazamientos aéreos o marítimos realizados por alumnos residentes en Canarias que estudian fuera de su isla, en otra comunidad autónoma o dentro de los programas SICUE y Erasmus+. La convocatoria cubría viajes efectuados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

El plazo terminó el 29 de julio

La presentación de solicitudes debía realizarse exclusivamente por vía telemática entre el 30 de junio y el 29 de julio de 2026, ambos días incluidos. Para completar el procedimiento era necesario disponer de Cl@ve Permanente con nivel avanzado, certificado digital o DNI electrónico.

Una vez concluido el plazo, la convocatoria deja de admitir nuevas solicitudes dentro del procedimiento ordinario. Las posteriores fases de subsanación o alegaciones están destinadas a quienes registraron su petición dentro del periodo establecido y no constituyen una nueva oportunidad para presentar la ayuda desde cero.

No obstante, quedarse fuera de esta convocatoria concreta no significa que hayan desaparecido todas las ayudas autonómicas para estudiar. El Gobierno de Canarias mantiene abierto otro programa de becas más amplio que incluye partidas para matrícula, residencia y transporte.

Otra convocatoria abierta hasta el 6 de agosto

La principal alternativa son las becas del Gobierno de Canarias para estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores del curso 2026-2027. La convocatoria dispone de un presupuesto de 10,5 millones de euros y permanece abierta desde el 7 de julio hasta el jueves 6 de agosto de 2026 a las 23.59 horas.

Estas ayudas están dirigidas a personas residentes en Canarias que vayan a cursar estudios oficiales de grado o máster en universidades públicas españolas, así como enseñanzas artísticas superiores en centros públicos.

La convocatoria autonómica tiene carácter complementario respecto a las becas del Ministerio de Educación. Puede beneficiar a estudiantes que no reúnan los requisitos para obtener todas o algunas de las modalidades estatales y, en determinados casos, completar la cantidad concedida por el Estado cuando sea inferior a la que correspondería de acuerdo con las bases canarias.

No se trata, por tanto, de una sustitución automática de la ayuda específica al desplazamiento. Ambas convocatorias tienen requisitos, periodos académicos y conceptos diferentes, por lo que cada estudiante debe comprobar si cumple las condiciones económicas y académicas de las becas para el curso 2026-2027.

Matrícula, residencia y transporte

La convocatoria general del Gobierno de Canarias contempla diferentes modalidades que pueden acumularse en función de las circunstancias económicas, académicas y familiares del solicitante.

La beca de matrícula cubre el importe de los créditos matriculados en los términos establecidos por las bases. También existe una cuantía fija de 1.700 euros ligada a la renta familiar y una ayuda de residencia de hasta 3.000 euros para los estudiantes que tengan que vivir fuera del domicilio familiar durante el curso.

A estas cantidades pueden sumarse complementos para el transporte marítimo o aéreo. Los estudiantes cuyo domicilio familiar se encuentre en Gran Canaria o Tenerife pueden recibir 442 euros si estudian en una universidad pública canaria y 888 euros si lo hacen en otra universidad pública española.

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Para quienes tengan su domicilio familiar en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, La Graciosa, La Palma o Lanzarote, el complemento alcanza los 623 euros cuando estudian en una universidad pública de Canarias y los 937 euros si cursan sus estudios en el resto de España.

La convocatoria también incluye cuantías por excelencia académica, de entre 75 y 200 euros, y ayudas adicionales para estudiantes con discapacidad, cuyo importe depende del grado reconocido.

La solicitud puede enviarse aunque falten documentos

Los interesados deben realizar el trámite desde la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias y guardar el justificante de registro. La Administración advierte de que, si el sistema no genera este documento, la solicitud no puede considerarse presentada correctamente.

El Gobierno autonómico permite enviar la petición aunque todavía no se disponga de toda la documentación. En ese caso, el solicitante recibirá posteriormente un requerimiento para aportar los archivos pendientes. Esta posibilidad permite registrar la beca antes de que venza el plazo y evitar que la falta de un documento deje al estudiante fuera de la convocatoria.

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También pueden presentar la solicitud quienes todavía no hayan formalizado la matrícula. Los alumnos de universidades públicas situadas fuera de Canarias deberán aportar el justificante cuando se matriculen, mientras que quienes estudien en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o en la Universidad de La Laguna no tendrán que entregar ese documento, ya que la Administración puede consultar los datos directamente.

Las becas del Ministerio también están cerradas

El plazo ordinario de las becas generales del Ministerio de Educación para el curso 2026-2027 también ha finalizado. La convocatoria permaneció abierta desde el 7 de abril hasta el 19 de mayo de 2026, después de que el Ministerio ampliara en un día la fecha inicialmente prevista debido a una incidencia técnica.

Quienes no solicitaron estas ayudas deberán esperar a la convocatoria del siguiente curso. No obstante, conviene mantenerse atento a las becas y programas específicos que puedan publicar durante el año las universidades públicas, los cabildos insulares y otras administraciones.

La disponibilidad, los plazos y las condiciones de estas líneas varían según cada institución. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite resulta necesario comprobar la convocatoria oficial y confirmar si la ayuda es compatible con otras becas concedidas para el mismo concepto.

Cómo evitar quedarse fuera de las próximas ayudas

El primer paso para no perder otra convocatoria es consultar periódicamente la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, el Boletín Oficial de Canarias y el portal de la Consejería de Universidades. En estos canales se publican las bases, los plazos, las ampliaciones y las resoluciones.

También resulta recomendable disponer con antelación de un sistema de identificación electrónica y comprobar que funciona correctamente. Esperar hasta el último día para activar Cl@ve, renovar un certificado digital o solucionar una incidencia técnica puede impedir que la solicitud quede registrada.

Los estudiantes deben guardar siempre el justificante generado por la sede, revisar el correo electrónico y consultar las notificaciones de su área personal. La Administración puede requerir documentación adicional o comunicar la apertura de un periodo de subsanación.

En el caso de las becas autonómicas del curso 2026-2027, la fecha clave es el 6 de agosto. Aunque falte algún documento o todavía no se haya formalizado la matrícula, la recomendación oficial es presentar la solicitud dentro del plazo y aportar posteriormente la información pendiente cuando sea requerida.