Canarias afronta hoy viernes una ola de calor: Gran Canaria superará los 37 °C

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes 31 de julio un aviso especial por ola de calor en Canarias. Las temperaturas alcanzarán o superarán los 37 °C en las cumbres y vertientes sur de Gran Canaria.

También se esperan valores de entre 34 y 35 °C en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife; en las cumbres y la vertiente sur de La Gomera y El Hierro; en las cumbres de La Palma, y en zonas del interior y sureste de Fuerteventura.

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. En los litorales del norte de las islas montañosas aparecerán nubes bajas durante las primeras y últimas horas.

Habrá calima en altura, que podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o subirán ligeramente. Amplias zonas de medianías y cumbres alcanzarán entre 30 y 32 °C, especialmente las orientadas al sur y oeste. Estos valores también se registrarán en el interior y sur de Lanzarote.

Las temperaturas mínimas serán elevadas en las áreas más afectadas, sobre todo en Gran Canaria. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Durante la madrugada podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes.

LANZAROTE — Calor en el interior y el sur

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Calima en altura. Temperaturas de entre 30 y 32 °C en zonas del interior y sur. Viento moderado del nordeste.

FUERTEVENTURA — Hasta 34 o 35 °C en el interior y sureste

Predominio de cielos despejados, con algunas nubes altas. Calima en altura durante la jornada. Las zonas del interior y sureste podrán alcanzar o superar los 34 °C. Viento moderado del nordeste.

GRAN CANARIA — Más de 37 °C en cumbres y vertientes sur

Cielos poco nubosos, salvo nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima significativa en medianías y cumbres. Las cumbres y vertientes sur alcanzarán o superarán los 37 °C. Temperaturas mínimas especialmente elevadas. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes expuestas.

TENERIFE — Hasta 35 °C en medianías

Nubes bajas en el litoral norte durante las primeras y últimas horas; resto poco nuboso o despejado. Calima más intensa en medianías y cumbres. Las medianías del oeste, sur y este alcanzarán entre 34 y 35 °C. Viento del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

LA GOMERA — Calor intenso en cumbres y vertiente sur

Cielos poco nubosos, con nubes bajas ocasionales en el norte. Calima en medianías y zonas altas. Las cumbres y la vertiente sur podrán alcanzar entre 34 y 35 °C. Viento del nordeste con intervalos fuertes en áreas expuestas.

LA PALMA — Hasta 35 °C en las cumbres

Intervalos de nubes bajas en los litorales del norte al inicio y final del día. Resto poco nuboso o despejado, con calima en altura. Las cumbres podrán alcanzar o superar los 34 °C. Viento del nordeste con intervalos fuertes.

EL HIERRO — Calor acusado en el sur y las cumbres

Cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas en el norte. Calima en medianías y zonas altas. Las cumbres y la vertiente sur alcanzarán entre 34 y 35 °C. Viento del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas.