Función Pública
Canarias convoca por primera vez oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual
El plazo para presentar solicitudes se abre el 1 de septiembre y las pruebas incluirán un test en lectura fácil y un supuesto práctico
Efe
El Gobierno de Canarias ha convocado por primera vez un proceso selectivo específico dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual, con una oferta de 20 plazas de personal subalterno de la Administración autonómica cuyo anuncio ha publicado el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La convocatoria, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a través de la Dirección General de la Función Pública, reserva las plazas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Las plazas proceden de la acumulación de las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, mientras que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto entre el 1 y el 28 de septiembre. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, explica, a través de un comunicado, que la convocatoria supone "un paso decisivo" para avanzar hacia una Administración "más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real de oportunidades".
Requisitos generales
Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso al empleo público, estar en posesión del certificado de escolaridad o una titulación equivalente y acreditar el grado de discapacidad exigido. El proceso selectivo constará de una única fase de oposición compuesta por dos ejercicios eliminatorios.
El primero será un cuestionario tipo test elaborado en lectura fácil, mientras que el segundo consistirá en un supuesto práctico sobre las funciones propias del puesto, entre ellas la vigilancia y custodia de edificios, las notificaciones, el traslado de expedientes o las tareas de reprografía. Con el objetivo de facilitar la preparación de las pruebas, la Dirección General de la Función Pública ha elaborado una guía de apoyo al estudio y un documento de preguntas de apoyo, disponibles en su página web, y contará además con la colaboración de Plena Inclusión Canarias para facilitar la presentación electrónica de las solicitudes.
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