Canarias pide donar sangre en verano: estos son los puntos abiertos

Canarias necesita mantener activas sus reservas de sangre también durante el verano. El Servicio Canario de la Salud recuerda que las donaciones suelen descender durante las vacaciones, aunque la actividad hospitalaria y las necesidades de los pacientes continúan.

Para facilitar la colaboración, Hemodonación y Hemoterapia desplegará durante la próxima semana unidades móviles en diferentes municipios y mantendrá operativos los puntos fijos distribuidos por el Archipiélago.

La sangre no puede fabricarse y solo puede obtenerse mediante donaciones voluntarias. Por ello, el SCS insiste en que la regularidad resulta esencial para garantizar transfusiones, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos.

Dónde donar este fin de semana en Gran Canaria y Tenerife

Este sábado 1 de agosto se podrá donar en el Centro Comercial Alisios, en Gran Canaria, de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

En Tenerife habrá un punto habilitado en el Centro Comercial Leroy Merlin de Adeje, de 10:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

También permanecerá abierto el Hospital Universitario de Canarias. El sábado atenderá de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas, mientras que el domingo lo hará de 8:30 a 21:30 horas. Su teléfono de contacto es el 922 678 670.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria contará con un punto sin cita previa este sábado, de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de información es el 922 602 060.

Gran Canaria concentra varias colectas en centros comerciales

De lunes a viernes habrá puntos de donación en los centros comerciales Siete Palmas y Alcampo. Ambos funcionarán de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

El Centro Comercial Alisios volverá a recibir donantes el jueves y el viernes, con el mismo horario: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

La sede fija de Hemodonación, situada en la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria, abre de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, salvo festivos. El espacio dispone de vado reservado para donantes.

En Vecindario, el punto anexo al Centro de Salud de Santa Lucía de Tirajana abre de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 horas y los jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede donar sin cita previa en el Hospital Insular, de 10:30 a 19:30 horas; en el Materno Infantil, de 10:30 a 14:00; y en el Hospital Doctor Negrín, de 8:30 a 19:30 horas.

Hospiten Roca San Agustín recibe donantes los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos, con cita previa en el 928 301 012, opción 8.

Tenerife llevará unidades móviles al sur y al norte

El lunes y el martes habrá una unidad móvil en el Hospital del Sur, de 11:00 a 13:00 y de 16:45 a 19:00 horas.

El Centro Comercial Alcampo de La Laguna atenderá el lunes de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas, y el martes de 17:15 a 20:30 horas.

El miércoles, la colecta se trasladará a la plaza de la Iglesia del Porís de Abona, en Arico, de 10:45 a 13:15 y de 17:15 a 19:45 horas.

Granadilla de Abona tendrá tres jornadas consecutivas. El miércoles se podrá donar en el edificio Almer; el jueves, en la plaza de la Cultura de San Isidro; y el viernes, en El Médano.

La plaza de la Catedral de La Laguna contará también con una unidad móvil el jueves por la tarde y el viernes en horario de mañana y tarde.

El Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, mantendrá actividad durante toda la semana. El lunes y el viernes abrirá por la mañana y por la tarde, mientras que de martes a jueves atenderá solo en horario vespertino.

A estos dispositivos se suman los puntos fijos de Santa Cruz de Tenerife, San Isidro, el Hospital Universitario de Canarias, La Candelaria, Hospiten Bellevue y el Hospital San Juan de Dios.

También habrá puntos abiertos en las islas no capitalinas

En Fuerteventura se podrá donar durante toda la semana en la plaza Tran Tran de Gran Tarajal. De lunes a miércoles el horario será de 17:15 a 20:15 horas, y el jueves y el viernes de 10:15 a 13:15 horas.

El Hospital General de Fuerteventura mantiene además su punto fijo de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita en el 928 546 684.

En Lanzarote permanece abierto el punto del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 13:00 horas.

En La Palma se puede donar en el Hospital Universitario General. El punto abre de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas, los viernes de 10:00 a 15:00, los sábados de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

La Gomera mantiene operativo el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 horas y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas.

En El Hierro, el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes recibe donantes los lunes de 10:00 a 12:30 horas. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059.

Quién puede donar sangre

Los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años —hasta 60 en caso de primera donación—, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado general de salud y no estar embarazada.

Ante cualquier duda, el SCS recomienda llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la web oficial de Efecto Donación.

Noticias relacionadas

El llamamiento busca evitar que la bajada habitual del verano termine afectando a la capacidad de respuesta de los hospitales. Donar ahora puede garantizar que haya sangre disponible cuando un paciente la necesite.