Canarias refuerza la atención a los canarios en Venezuela con más de 15.000 prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos

El Gobierno de Canarias concluyó la convocatoria de 2026 para la prestación de asistencia sanitaria y la concesión de tarjetas de alimentación y medicamentos destinadas a los canarios residentes en Venezuela, reforzada tras el doble terremoto del pasado 24 de junio para ampliar la protección a la comunidad canaria y los descendientes en el país americano. La resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), selecciona a 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos, 5.711 de las tarjetas de medicamentos y 1.126 personas que recibirán asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero. Inicialmente, contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que lograron ampliarse después de la aprobación por parte del Gobierno de Canarias el pasado 6 de julio, el refuerzo de estos programas, como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos, incrementando las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos. De esta cantidad, 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos. A este refuerzo se sumaron otros 381.293 euros para ampliar la cobertura sanitaria que se presta a través de la Fundación España Salud a canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben la prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tendrá efectos desde este sábado, 1 de agosto de 2026 hasta 31 de julio de 2027 y contempla también una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria, que podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las condiciones previstas en el convenio.

Seguimiento de las medidas

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, viajará a Venezuela durante la segunda semana de agosto para realizar un seguimiento sobre el terreno de las medidas puestas en marcha dentro del plan de trabajo activado para atender la emergencia generada por los terremotos.

Durante su estancia, visitará los estados más afectados para conocer de primera mano la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia. Además, mantendrá reuniones con las entidades canarias presentes en Venezuela, cuya colaboración está resultando esencial para detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

La visita permitirá además evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno de Canarias, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar el escudo social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela. Este plan extraordinario permitirá reforzar durante los próximos meses la respuesta social y asistencial en las zonas afectadas, atendiendo a la evolución de las necesidades y en coordinación con las entidades canarias sobre el terreno.

Refuerzo de la protección social

La ampliación de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria forma parte de la respuesta del Gobierno de Canarias para reforzar la protección de la comunidad canaria en Venezuela, especialmente de las personas mayores y, de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La prestación sanitaria será proporcionada por la Fundación España Salud, mientras que las tarjetas de alimentación y medicamentos serán entregadas a las personas beneficiarias a través de la Fundación Canaria para la Acción Exterior en Venezuela.

Con la resolución de esta convocatoria y el despliegue del plan extraordinario tras el doble terremoto, el Gobierno de Canarias mantiene una respuesta que combina la atención ordinaria a la comunidad canaria residente en Venezuela con medidas extraordinarias destinadas a hacer frente a las consecuencias sociales y sanitarias de la emergencia.