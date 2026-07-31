Ni el Caribe ni Maldivas: la playa de Canarias que está entre las 50 mejores del mundo

Hay lugares que parecen sacados de una postal del Caribe o de alguna isla remota del océano Índico, pero que se encuentran mucho más cerca de lo que muchos imaginan. En Canarias existe una playa que ha conseguido colarse entre las 50 mejores del mundo gracias a un paisaje único donde la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista.

Se trata de Cofete, en Fuerteventura, un rincón del sur de la isla que ha conquistado a viajeros de todo el planeta y que forma parte del ranking elaborado por The World's 50 Best Beaches, una lista que reúne algunas de las playas más espectaculares del mundo.

Una playa salvaje entre montañas y océano

Ubicada dentro del Parque Natural de Jandía, Cofete representa una de las imágenes más reconocibles de Fuerteventura. Sus más de diez kilómetros de arena dorada se extienden frente al Atlántico, con las montañas de Jandía elevándose justo detrás y creando un paisaje difícil de encontrar en otros lugares de Canarias.

A diferencia de otros grandes destinos turísticos, aquí no predominan los grandes complejos hoteleros ni los paseos marítimos llenos de comercios. Su atractivo está precisamente en lo contrario: la sensación de encontrarse ante un espacio prácticamente intacto.

El viento, el oleaje y la inmensidad del paisaje forman parte de una experiencia en la que el visitante no busca únicamente bañarse, sino descubrir uno de los entornos naturales más impresionantes del archipiélago.

Un rincón de Fuerteventura que parece de otro planeta

La llegada hasta Cofete ya forma parte de la experiencia. El camino que atraviesa el macizo de Jandía ofrece algunas de las panorámicas más espectaculares de Fuerteventura, con una carretera que termina desembocando en una playa donde la escala del paisaje sorprende incluso a quienes ya conocen la isla.

Frente al océano, la arena parece perderse hasta el horizonte mientras las montañas protegen un entorno que mantiene la esencia salvaje que ha convertido a Fuerteventura en uno de los grandes destinos de naturaleza de Canarias.

El reconocimiento internacional que pone a Canarias en el mapa

La inclusión de Cofete en la lista de The World's 50 Best Beaches supone un nuevo reconocimiento para uno de los grandes tesoros naturales del archipiélago. Un lugar que, más allá del turismo tradicional de sol y playa, representa otro tipo de viaje: el de quienes buscan paisajes únicos, tranquilidad y espacios donde todavía manda la naturaleza.

Porque aunque pueda recordar a destinos mucho más lejanos, esta playa no está en el Caribe ni en Maldivas. Está en Fuerteventura, a pocos kilómetros de uno de los paisajes más sorprendentes de Canarias.