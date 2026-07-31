Celgán quiere volver: el mítico yogur de leche y canela que marcó a varias generaciones canarias

Seguro que recuerdas el mítico yogur líquido de leche y canela de Celgán. Muchos incluso deben acordarse de tomarlo durante el recreo o como postre en el comedor del colegio.

Quizá otros eran más de los batidos, las natillas o los sabores de coco y chocolate. Cada uno tenía su favorito, pero todos formaban parte de una marca que acompañó la infancia de varias generaciones de canarios y que ahora busca una segunda vida.

Celgán prepara su regreso después de que el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez adquiriera sus derechos comerciales en octubre de 2025.

Su intención es recuperar una de las enseñas más reconocibles de la industria alimentaria de las Islas, desaparecida de los supermercados tras la caída de José Sánchez Peñate, el grupo al que pertenecía.

El proyecto tiene también una fuerte carga familiar. El padre, el tío y la tía del nuevo propietario trabajaron en Celgán, por lo que Rodríguez creció estrechamente vinculado a la empresa. Durante su infancia frecuentó tanto las antiguas dependencias de Tío Pino como las instalaciones de Los Baldíos, en La Laguna.

Dos años tras los yogures

El empresario llevaba años atento a la situación de la marca y decidió intentar rescatarla cuando conoció que sus derechos estaban disponibles dentro del proceso concursal de la antigua compañía.

Las gestiones se prolongaron durante cerca de dos años. Primero tuvo que localizar a los responsables del procedimiento concursal y trasladarles formalmente su interés. Después llegaron las negociaciones, los trámites notariales y el registro de la propiedad comercial.

La operación incluye el nombre de Celgán, sus derechos en España y la Unión Europea, los diseños de sus envases y la identidad de los productos y submarcas que comercializó durante décadas.

Sin embargo, la adquisición no comprende las antiguas fábricas ni la maquinaria con la que se elaboraban los yogures, batidos y postres lácteos. Por tanto, todavía queda por resolver cómo y dónde se fabricarán los productos si el proyecto consigue llegar nuevamente al mercado.

Toca intentarlo @celgan.canarias

El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial. El primer movimiento público ha sido la apertura del perfil @celgan.canarias en Instagram y Tik Tok, desde el que los nuevos responsables de la marca han comenzado a despertar la memoria de quienes consumieron sus productos durante la infancia.

Bajo el mensaje ''Toca intentarlo'', Celgán ha vuelto a dirigirse a los consumidores después de varios años de silencio. La reacción ha sido inmediata. Numerosos usuarios han compartido recuerdos relacionados con sus productos y han pedido el regreso de los sabores más conocidos.

"Que vuelva, por favor"

El nuevo propietario de Celgán adelantó ayer jueves a través de TikTok que este viernes explicaría los avances logrados en el proceso para recuperar la marca.

Aunque reconoció que se trata de un camino largo y que todavía quedan numerosos pasos por dar antes de que los productos puedan regresar al mercado, aseguró que el proyecto continúa avanzando.

La respuesta del público ha supuesto, además, un impulso para esta nueva etapa. Tras publicar un vídeo en la cuenta de TikTok de Celgán, las reacciones favorables a la vuelta de la histórica marca canaria no tardaron en multiplicarse.

Los mensajes de nostalgia, las peticiones para recuperar antiguos sabores y los recuerdos de la infancia se han viralizado en la plataforma.

El nuevo dueño reconoció que esta acogida "le pone muy feliz" y agradeció el apoyo recibido desde que se conoció la intención de devolver la marca al mercado. La expectación generada demuestra que, pese a los años transcurridos desde su desaparición de los supermercados, Celgán continúa muy presente en la memoria de los canarios.

La historia de Celgán: desde 1962

Los orígenes de Celgán se remontan a 1962, cuando comenzó su actividad la Central Lechera de Tenerife, una cooperativa impulsada por ganaderos de la Isla. La empresa pasó posteriormente a manos de José Sánchez Peñate y, a finales de la década de los ochenta, comenzó a operar bajo la denominación Celgán.

Durante los años siguientes, la marca se consolidó como una de las principales referencias del sector lácteo en Canarias. Sus yogures, batidos y postres estuvieron presentes durante décadas en supermercados, colegios y hogares de todo el Archipiélago.

La situación cambió con los problemas económicos del grupo. José Sánchez Peñate entró en concurso de acreedores en 2021 y la producción de Celgán acabó paralizándose. La fábrica de Los Baldíos mantuvo durante un tiempo parte de su actividad, pero terminó cerrando por falta de liquidez para adquirir materias primas.