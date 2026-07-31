Clavijo pide más diplomacia con Marruecos ante la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este viernes la necesidad de abrir una vía diplomática más intensa con Marruecos ante la crisis migratoria que vive Ceuta, tras la entrada irregular de miles de personas desde el país vecino.

En un mensaje publicado en la red social X, Clavijo planteó que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea deben trabajar en una política de carácter diplomático con el reino alauí para buscar una respuesta conjunta a la situación.

El presidente canario señaló también que debe garantizarse la atención humanitaria a las personas llegadas a la ciudad autónoma, entre ellas familias con menores a cargo.

Un proyecto estable para territorios fronterizos

Clavijo vinculó la crisis de Ceuta con la necesidad de avanzar en un modelo estable para atender a los territorios fronterizos ante el fenómeno migratorio.

El presidente canario defendió que la respuesta no puede limitarse a la emergencia inmediata, sino que debe incluir una planificación más amplia para los lugares que soportan de forma directa la presión migratoria.

Esta reclamación conecta con una posición mantenida por Canarias en los últimos años, especialmente en relación con la atención a menores migrantes no acompañados y con la necesidad de una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea.

Canarias mira a Ceuta desde su experiencia migratoria

La posición del Ejecutivo canario se produce en un contexto en el que el Archipiélago mantiene abierto su propio debate sobre la gestión migratoria y la capacidad de respuesta de los territorios de frontera.

Canarias ha reclamado en distintas ocasiones que la llegada de migrantes no sea abordada únicamente como una cuestión de emergencia, sino como un fenómeno estructural que requiere cooperación internacional, recursos suficientes y mecanismos de solidaridad entre territorios.

En esa línea, Clavijo volvió a situar el foco en la necesidad de combinar atención humanitaria, diálogo diplomático y planificación para los espacios fronterizos más expuestos.

Miles de entradas irregulares en Ceuta

Según fuentes policiales citadas por EFE, alrededor de 49.000 personas han entrado irregularmente en Ceuta desde Marruecos desde este jueves, en una ciudad con una población de unos 84.000 habitantes.

Las mismas fuentes señalan que el número de cadáveres recuperados en las últimas horas en la costa ceutí asciende a 24.

La situación ha vuelto a colocar la frontera sur en el centro del debate político, humanitario y diplomático.