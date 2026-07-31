DISA pone en marcha la mayor planta fotovoltaica con baterías de Canarias

El proyecto de DISA supone la puesta en marcha en Arico, sur de Tenerife, de una planta fotovoltaica de 8 megavatios con una batería de 8 MWh. La instalación destaca no solo por su capacidad de generación renovable, sino también por incorporar un sistema de almacenamiento en baterías, lo que la convierte en la mayor planta fotovoltaica de Canarias con esta tecnología asociada.

En total, pone a disposición del sistema energético hasta 16 megavatios de potencia entre generación fotovoltaica y capacidad de almacenamiento, cantidad suficiente para cubrir la demanda eléctrica de toda la isla de La Palma durante una hora y media sin interrupción.

Con esta actuación, el proyecto combina generación renovable, almacenamiento energético y reutilización de suelo ya alterado, tres factores clave para avanzar hacia un modelo eléctrico más flexible, eficiente y sostenible en Canarias.

El sistema de almacenamiento de energía en baterías es una de las fórmulas tecnológicas empleadas para aumentar la intervención de las fuentes renovables en la cobertura de la demanda eléctrica. Permite el aprovechamiento de excedentes de electricidad generada de día por el sol en otros momentos en los que no existan las condiciones óptimas para la producción con renovables (poco viento o escasez de luz solar). De esta manera, añade la imprescindible estabilidad que requieren los sistemas energéticos para garantizar un suministro continuo y seguro las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Las baterías de almacenaje con capacidad para 8MWh ocupan dos contenedores en la planta. / La Provincia

La planta está formada por paneles solares bifaciales instalados sobre estructuras fijas orientadas Este-Oeste, una disposición que permite captar radiación solar durante más horas del día sin necesidad de sistemas móviles de seguimiento. Los paneles producen electricidad por las dos caras y se organizan en grupos conectados a inversores, que son los equipos encargados de transformar la electricidad generada por los paneles en corriente alterna, el formato que puede incorporarse a la red eléctrica.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de dos contenedores de baterías de almacenamiento energético, con una capacidad conjunta de 7.520 kWh. Estas baterías son las que permiten gestionar mejor la energía generada por la planta, almacenar electricidad cuando la producción solar sea elevada y optimizar su entrega a la red aprovechando la infraestructura de evacuación prevista. Esta energía equivale al suministro eléctrico para todos los habitantes de La Palma durante una hora y media.

Reaprovechamiento de suelo degradado

Otra particularidad de esta instalación es que se ha levantado sobre un terreno ya transformado y deteriorado por la actividad humana. De este modo, el proyecto permite dar un nuevo uso a un espacio degradado y convertirlo en una instalación destinada a producir energía limpia, reforzando el aprovechamiento de suelos antropizados para el desarrollo de infraestructuras renovables.

Este proyecto ha contado con fondos europeos para su financiación, cerca de 2,5 millones de euros de las ayudas convocadas para las Instalaciones de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables en las Islas Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU.

«DISA, principal impulsor de la transición energética en Canarias» Se ha convertido en uno de los agentes principales para el cambio de modelo que requieren las islas para avanzar hacia una economía neutra en emisiones, tal y como la Unión Europea ha programado para 2050. Actualmente, es la empresa con más potencia renovable instalada en las islas y está promoviendo proyectos de gran interés, con carácter innovador, que pueden transformar los sistemas eléctricos de Canarias. Los más llamativos son las investigaciones iniciadas para la localización de energía geotérmica, una tecnología hasta ahora no explotada en las islas, que utiliza el vapor de agua generado por el calor del subsuelo volcánico para la producción de electricidad. Se trata de una fuente renovable con capacidad de producción continua las 24 horas durante 365 días del año. Esta tecnología podría ir sustituyendo poco a poco a las centrales de generación convencional, aumentando el autoabastecimiento y la independencia energética. Solo falta que el ministerio establezca la correspondiente tarifa para así asemejarnos a lugares como Azores, un archipiélago que lleva operando desde hace más de 40 años y donde la geotermia aporta en torno más del 30% de la producción de electricidad. Los proyectos de DISA ponen de manifiesto el arraigo que mantiene vivo con la sociedad y la economía de Canarias después de 93 años desde su creación. Su principal compromiso con el Archipiélago fue y sigue siendo garantizar el suministro energético, sostenible y estable que necesita cada persona y cada empresa para sus actividades en cualquier rincón de Canarias. Una tarea a la que cada día dedican todo su esfuerzo profesional cerca de 2.300 personas que forman el equipo en las islas.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife