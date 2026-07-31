Multa de 200 euros por no llevar esta elemento reflectante obligatorio en el coche este verano: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios

La baliza V-16 conectado llego obligatoriamente el pasado 1 de enero para señalizar una avería o emergencia. Sin embargo, este dispositivo no es el único elemento obligatorio, ya que el chaleco reflectante tambien juega un papel fundamental para los conductores que han sufrido una avería.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores la importancia de contar con los elementos obligatorios durante los desplazamientos y tener la documentación en regla para evitar sanciones económicas. Además, es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

El chaleco reflectante es obligatorio

Dese el año 2004, la normativa establece que los automóviles deben contar con al al menos un chaleco reflectante homologado para utilizarlo cuando el conductor tenga que abandonar el vehículo y ocupar la calzada. De esta manera, el resto de usuarios que circulen por la vía podrán detectar su presencia.

Este elemento debe cumplir unos requisitos técnicos, entre ellos contar con bandas retrorreflectantes homologadas que permitan aumentar la visibilidad del usuario tanto de día como durante la noche.

¿Es obligatorio llevarlo en el coche este verano? / Neomotor

Debe estar en un lugar accesible

Uno de los errores más habituales es guardar el chaleco junto a otros elementos del vehículo en el maletero.La DGT recuerda que debe estar situado en un lugar accesible desde el interior del habitáculo, para que el conductor pueda colocarse antes de salir del coche.

La guantera, el lateral de la puerta o bajo el asiento del conductor son los mejores lugares para colocarlo.

Multas de 200 euros

No disponer del chaleco reflectante obligatorio o no utilizarlo cuando corresponde puede acabar en una multa de 200 euros. La obligación afecta al conductor, que es quien debe colocárselo antes de abandonar el vehículo en caso de avería o emergencia.

El resto de pasajeros no están obligados a llevarlo, aunque las autoridades recomiendan utilizado, especialmente si tiene que permanecer en al vía o zonas con la viabilidad reducida.

Baliza V 16 / Neomotor

Además, la DGT recalca que el chaleco tiene como objetivo hacer visible a la persona que se encuentra fuera del vehículo. Mientras que la baliza alerta al resto de conductores de que un vehículo se encuentra averiado o ha sufrido una emergencia y enviar su ubicación a la plataforma DGT 3.0 para avisar al resto de conductores a través de los paneles informativos o GPS.

Ambos elementos son obligatorios y se utilizan para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.