Es oficial: Canarias sí aparecerá en los nuevos billetes de Euro que pondrá en circulación el BCE en los próximos años

El Banco Central Europeo (BCE) prepara una renovación histórica de la imagen de los billetes de euro que utilizamos a diario. Los nuevos diseños dejarán atrás los tradicionales puentes y estilos arquitectónicos que nos acompañan desde 2002 para incorporar una nueva temática. Entre las novedades destaca que las islas Canarias estarán representadas en todo el continente, pese a que en los diseños presentados no aparecen los territorios de ultramar de los países de la Zona Euro.

Hasta hace unos días se había desatado la polémica en las islas. La publicación de los primeros diseños candidatos para renovar el papel moneda europeo hizo saltar las alarmas al comprobarse que el archipiélago no figuraba en los mapas mostrados por la institución.

Los diseños de los billetes elaborados por los estudios españoles / Cruz Novillo | Rubio & Del Amo

La ausencia del archipiélago y otros territorios de ultramar, como por ejemplo Azores o la Guayana Francesa, en los bocetos no responde a una decisión de excluir a Canarias, sino a que las imágenes difundidas forman parte únicamente de una fase artística del concurso y todavía no incorporan todos los elementos obligatorios que llevarán los futuros billetes.

Ante esta situación, el propio BCE ha aclarado que las Islas Canarias sí aparecerán en la versión definitiva, ya que su inclusión es un requisito técnico y legal derivado de su condición de territorio de la eurozona.

Por qué Canarias no aparece en los diseños publicados

La explicación está en la propia fase del proceso de renovación. Los diez diseños que el BCE ha publicado para que los ciudadanos europeos puedan votar no son los billetes definitivos, sino propuestas conceptuales elaboradas por diseñadores para ilustrar los dos temas finalistas elegidos por la institución: "Cultura europea" y "Ríos y aves".

Al tratarse únicamente de bocetos, tampoco incluyen otros elementos que sí serán obligatorios cuando los billetes entren en producción. Tras la polémica generada, el BCE ha reiterado que Canarias, Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar estarán representados cuando el diseño ganador pase a la fase técnica.

El motivo por el que Canarias siempre aparece en los billetes

Las Islas Canarias forman parte de España y por tanto, utilizan el euro como moneda oficial. Además, tienen la consideración de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, una figura que garantiza su plena integración en el territorio comunitario pese a su ubicación geográfica en el Atlántico.

Por ese motivo, el BCE tiene desde hace años una norma de diseño muy concreta: todos los territorios que forman parte de la eurozona deben estar representados en los billetes.

Diseños actuales de los billetes de Euro / La Provincia

Como el mapa continental europeo no permite mostrar con una escala adecuada territorios alejados como Canarias, Azores, Madeira o los departamentos franceses de ultramar, la solución consiste en incorporarlos mediante pequeños recuadros específicos situados junto al mapa principal.

Ese sistema ya puede verse en los billetes actuales y seguirá utilizándose en la próxima serie.

Un rediseño que busca mucho más que cambiar la imagen

La renovación de los billetes responde a varios objetivos marcados por el Banco Central Europeo. Por un lado, se pretende reforzar la seguridad frente a la falsificación, incorporando nuevas tecnologías que dificulten la copia del papel moneda.

Estos son los nuevos billetes de Euro / BCE

También se persigue mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual mediante nuevos elementos táctiles y aumentar la sostenibilidad de los materiales utilizados durante la fabricación.

Otro de los grandes cambios consiste en actualizar la imagen de los billetes para que reflejen mejor la identidad común de Europa, sustituyendo los tradicionales puentes y ventanas por diseños relacionados con la cultura o la naturaleza.

La consulta pública del Banco Central Europeo para elegir los diseños permanecerá disponible hasta el 21 de septiembre de 2026, permitiendo que los ciudadanos de la Unión Europea voten cuál de las propuestas prefieren.