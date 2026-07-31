Oposiciones en Canarias: 870 docentes obtienen plaza tras los procesos selectivos de los meses de junio y julio

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha publicado las cifras de adjudicación de plazas correspondientes a las oposiciones docentes celebradas en los meses de junio y julio. Un total de 870 personas han conseguido acceder tras los procesos selectivos, lo que representa el 58% de los que superaron la fase de oposición y un 10% del total de los que se presentaron. En el caso del cuerpo de Maestros, se han ocupado el 99,6% de las plazas ofertadas, mientras que en el caso de Secundaria el porcentaje baja hasta el 69,2%.

De forma concreta, en el cuerpo de Maestros, 683 personas obtuvieron una de las 686 plazas ofertadas, y 1.302 de los 6.696 presentados superaron la fase de oposición (el 19,4% de quienes acudieron al acto de presentación), mientras que en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño y de Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en el de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional lo hicieron 164 aspirantes, frente a los 179 que aprobaron la oposición (un 14,2 por ciento de los 1.265 presentados). Por último, en los cuerpos de Música y Artes Escénicas obtuvieron plaza 23 de los 104 aprobados (el 59,1 por ciento de los 176 presentados).

Cifras por especialidad

Por especialidades, en Maestros, se cubre el cien por cien (todas las plazas) de Educación Primaria (215), Educación Especial-Pedagogía Terapéutica (120), Infantil (110), Inglés (91), Educación Física (65), Música (37) y Audición y Lenguaje (25), mientras que en Francés se cubre el 87 por ciento de las plazas convocadas (20 de 23).

En los cuerpos de Música y Artes Escénicas, también se cubren todas las plazas convocadas (23), que lo fueron en las especialidades de Piano (4 plazas), Composición (3), Música de Cámara, Pedagogía y Saxofón (con dos plazas en cada una), Improvisación y acompañamiento, Piano, Arpa, Canto, Clave, Coro, Flauta Travesera, Viola, Violín y Violoncelo (con una plaza por cada una de ellas).

Por último, en el resto de cuerpos (Profesores de Enseñanza Secundaria, Artes Plásticas y Diseño, Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y Especialistas en Sectores Singulares de FP), se cubren todas las plazas convocadas en las especialidades de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (13), Oficina de Proyectos de Construcción (12), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (6), Soldadura (5), Volumen y Diseño de Interiores (4 plazas en ambos casos) y Medios Audiovisuales (3).

Otros cuerpos

Además, se cubre el 94,1 por ciento de las plazas ofertadas en Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (16 de las 17 plazas convocadas); el 87,5 de Equipos Electrónicos (14 de 16); el 77,8 de Español para Extranjeros (EOI) (7 de 9 plazas) y el 75 por ciento de las de Medios Informáticos (3 de 4).

Asimismo, se cubre el 70 por ciento (7 plazas de 10) de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble; el 62,5 (5 de 8) de Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos y el 60 por ciento de las plazas ofertadas en las especialidades de Procesos de Producción Agraria (9 plazas de 15) y Análisis y Química Industrial (6 de 10).

Por último, se cubre el 57,6 por ciento de las plazas de Procesos de Gestión Administrativa (38 de las 66 ofertadas); el 55,6 de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (5 de 9); el 29,9 de Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (7 de 26).

Novedades en el proceso selectivo

Este año el proceso ha incluido una serie de novedades, como la lectura en la oposición de Maestros: un acto obligatorio en el que cada aspirante debía leer en un acto público su examen escrito, un hecho que la coordinadora de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, "ha arrojado elementos de juicio adicionales para los tribunales, y ha sido positivamente valorado tanto por los aspirantes como por los propios tribunales" a los que han podido consultar.

De igual manera, Ramírez ha agradecido "a los tribunales y al personal de servicios su esfuerzo durante las semanas que han durado las pruebas", y felicitado a los nuevos funcionarios por la etapa que comienzan el próximo 1 de septiembre.