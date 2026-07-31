El Parlamento de Canarias recupera un óleo histórico oculto bajo pintura desde hace décadas

La Cámara restaura un óleo del salón de plenos oculto bajo pinturas desde hace décadas

El Parlamento de Canarias inició esta semana la fase final de los trabajos de restauración del óleo histórico atribuido al pintor palmero Manuel González Méndez, una intervención que permitirá recuperar para el hemiciclo una de sus obras más representativas, oculta durante más de cuatro décadas bajo varias capas de pintura decorativa. Esta última etapa de la restauración se desarrolla durante el periodo de menor actividad parlamentaria, ya que requiere la instalación de andamios en el salón de plenos.

Los trabajos incluyen la fijación de la policromía original, la reintegración de las pérdidas existentes y la protección definitiva de la superficie pictórica, actuaciones imprescindibles para garantizar la conservación de la obra. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, subrayó que esta intervención forma parte del compromiso de la Cámara con la protección y puesta en valor de su patrimonio histórico y artístico.

El óleo, datado inicialmente en 1906 y atribuido a González Méndez, permaneció oculto desde la remodelación del hemiciclo llevada a cabo en la década de los ochenta. La pieza pasaría a formar parte de un conjunto pictórico con los dos grandes cuadros del Salón de Plenos que quedaría ahora completo y su recuperación responde a las recomendaciones técnicas realizadas tras diversos estudios patrimoniales, que concluyeron la necesidad de restaurar la obra para devolver al salón de plenos su concepción artística original.