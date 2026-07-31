Sanidad activa el aviso rojo por riesgo para la salud debido al calor en Canarias: todos los municipios afectados

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado distintos niveles de aviso por riesgo para la salud ante la previsión de un episodio de temperaturas extremas en Canarias durante los próximos días. La decisión se adopta a partir de las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la evaluación realizada por el Ministerio de Sanidad dentro del sistema de vigilancia de los efectos del calor sobre la salud.

El objetivo de estos avisos es alertar a la población y promover medidas preventivas para reducir el impacto de las altas temperaturas, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Nivel rojo en algunas zonas por riesgo para la salud

Según ha informado Salud Pública, se han activado diferentes niveles de aviso en las zonas de MeteoSalud, el sistema que relaciona las previsiones meteorológicas con el posible impacto sanitario.

Entre ellos figura el nivel 3 o rojo, que implica un riesgo moderado para la población general, un riesgo elevado para las personas vulnerables o para quienes permanezcan durante largos periodos expuestos al sol, y un riesgo extremo para las personas vulnerables que presenten factores de riesgo adicionales.

Además, las autoridades sanitarias advierten de que, si el episodio de calor se prolonga durante más de tres días consecutivos, el riesgo también puede llegar a ser extremo para el conjunto de la población, por lo que recomiendan extremar las precauciones.

Se activa el aviso en Gran Canaria: Telde y zonas Cumbres de Gran Canaria (Tejeda, Vega de San Mateo).

Con la información disponible hoy viernes, 31 de julio, está previsto que este nivel de aviso rojo se extienda durante el fin de semana a las zonas de MeteoSalud de este, sur y oeste de Gran Canaria y en Tenerife a la zona norte de Tenerife y a las 3 zonas de MeteoSalud de la isla de La Palma.

Zonas con nivel naranja de riesgo para la salud en Canarias

Nivel 2, naranja, riesgo leve en población general, riesgo moderado en población vulnerable o población general con exposición prolongada al sol y riesgo elevado en población vulnerable con otros factores de riesgo adicionales.

Se activan los avisos en Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria.

En La Palma: en la zona Cumbres de La Palma (Barlovento, El Paso, Garafía, Puntagorda) y Este (Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo).

En Tenerife: zonas Norte de Tenerife (Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de Los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de La Cruz, Los Realejos, San Juan de La Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque, La Victoria de Acentejo y Tacoronte), Este, Sur y Oeste (Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Vilaflor de Chasna), Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.

Nivel 1, amarillo, de riesgo leve en población vulnerable

En los tres municipios de El Hierro: El Pinar, Valverde y La Frontera.

En Fuerteventura en Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje.

En Gran Canaria: zonas Este, Sur y Oeste de Gran Canaria (Agüimes, Artenara, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo de Gran Canaria) y Norte de Gran Canaria (Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teror y Valleseco).

En La Gomera: Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso.

En La Palma: zona Oeste de La Palma (Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe).

En Lanzarote: en los municipios de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.

Con la información disponible hoy viernes, día 31, está previsto que este nivel de aviso (amarillo) se limite durante el fin de semana a las zonas de MeteoSalud de Lanzarote, Fuerteventura, Norte de Gran Canaria y La Gomera.

Pronóstico para los próximos días en Canarias

Para los próximos días se prevé la superación de los umbrales de temperatura máxima en las zonas de MeteoSalud, que indican un aumento del riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud especialmente en población sensible y vulnerable.

Debido a la persistencia de este episodio durante el fin de semana e inicio de la próxima semana, se advierte que el nivel 3 (rojo) se considera de "riesgo extremo" al menos en Cumbres de Gran Canaria y Telde. Por ello se recomienda que a las medidas de prevención habituales frente al calor se considere cancelar las actividades al aire libre y permanecer en lugares frescos, incluso durante la noche.

Con los datos disponibles se espera que continúen los avisos en las zonas mencionadas al menos durante los próximos dos días. En cualquier caso, Salud Pública actualizará la información.