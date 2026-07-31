El superordenador de La Palma predice cómo será la corona solar durante el eclipse del 12 de agosto

El superordenador de La Palma ha realizado una predicción numérica sobre cómo se verá la corona solar durante el eclipse del próximo 12 de agosto. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en colaboración con el grupo de investigación Predictive Science Inc. (PSI, San Diego, California), han logrado simular con un alto nivel de detalle una de las estructuras más misteriosas del Sol. "Durante el eclipse podremos confirmar si nuestros cálculos son correctos", sentencia Valentín Martínez Pillet, director del IAC.

La corona solar –la parte más externa del Sol– está moldeada por los campos magnéticos de la superficie solar. Para construir la simulación, los científicos han utilizado datos medidos continuamente por los satélites SDO de NASA y Solar Orbiter de ESA., así como de la red internacional GONG (Global Oscillation Network Group), que cuenta con una de sus estaciones clave en el Observatorio del Teide (Tenerife), gestionado por el IAC.

Dado que no es posible observar la totalidad del Sol simultáneamente, el modelo reconstruye la distribución del campo magnético uniendo las observaciones tomadas franja a franja a lo largo de una rotación solar completa. Con este mapa magnético de partida, el Superordenador de La Palma ha resuelto las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) altamente complejas para predecir cómo se formarán las estructuras y los rayos de la corona el día del eclipse.

Una predicción para hacer mejor ciencia

Más allá de la predicción estética, este trabajo tiene un objetivo científico: desentrañar el problema del calentamiento coronal, una de las mayores incógnitas de la Física Solar y estelar. Y es que, aunque se realiza mucha investigación en el espacio sobre la corona solar, es poco lo que se conoce aún sobre la estructura.

La incógnita surge del abrupto cambio de temperatura que existe entre la superficie del Sol y la corona. Mientras la superficie del Sol se encuentra a unos 6.000 grados, la corona alcanza temperaturas de millones de grados. "Y no tenemos ni idea de por qué", sentencia Martínez-Pillet.

Esta predicción previa ayudará a arrojar luz sobre este misterio. No en vano, el comparar las imágenes reales capturadas durante el eclipse con la predicción numérica realizada antes del evento, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos, corregir las hipótesis del balance térmico y aprender qué procesos físicos dominan el calentamiento en esta parte del Sol, solo visible desde Tierra en un eclipse total de solar.

Comprender la dinámica de la corona es importante para avanzar la meteorología espacial, ya que estas estructuras magnéticas influyen directamente en las tormentas solares que afectan a las redes de telecomunicaciones, los satélites en órbita y la tecnología en la Tierra.

Ciencia ciudadana canaria con el eclipse

El IAC está inmerso en el proyecto NATE que observará la corona solar en Palencia. El proyecto North African Telescope Eclipse (NATE), liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), nace en Palencia el próximo 12 de agosto para consolidarse un año después en Marruecos con motivo del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027. Una línea de cooperación que unirá en un esfuerzo común al espacio insular ultra-periférico, la España vaciada y el norte de África. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias.

Esta iniciativa bebe de la experiencia acumulada por los exitosos experimentos Citizen CATE (Continental American Telescopic Eclipse), desarrollados en Estados Unidos durante los eclipses de 2017 y 2024, y puestos en marcha por el Observatorio Nacional Solar (NSO, por sus siglas en inglés) de la Fundación Nacional de Ciencia y el Southwest Research Institute de los Estados Unidos.