Adiós a las multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por no respetar la velocidad: el botón del vehículo que muchos conductores canarios desconocen

El exceso de velocidad continúa siendo una de las infracciones más habituales entre los conductores y una de las principales causas relacionadas con la siniestralidad vial. Un simple despiste al volante puede hacer que un vehículo supere el límite permitido y termine en una multa, pero muchos coches cuentan con un sistema que puede ayudar a evitarlo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) realiza diferentes campañas de vigilancia y uno de los factores que más vigila en los conductores es que respeten los límites de velocidad establecidos en las carreteras. Sin embargo, existe un botón que hace que los conductores pueden circular tranquilos y sin superar la velocidad.

El botón que permite controlar la velocidad

Se trata del limitador de velocidad, el cual permite seleccionar la velocidad máxima a la que quiere circular el conductor y suele activarse desde los botones incorporados en el volante. Una vez configurado, el vehículo evita que el conductor supere ese límite establecido, ayudando a mantener una conducción más segura y reduciendo el riesgo de recibir sanciones por exceso de velocidad.

El sistema puede desactivarse manualmente o de forma automática en determinadas situaciones, si el conductor pisa el acelerador con fuerza para realizar una maniobra.

Qué es el limitador de velocidad del coche y cómo funciona / NEOMotor

Adiós a las multas con este sistema

Los conductores capturados por superar los límites de velocidad establecidos se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Sin embargo, utilizar el limitador de velocidad ayudad a reducir las sanciones.

Una de las principales ventajas del limitador es que evita que el conductor tenga que estar pendiente constantemente del velocímetro para no superar la velocidad permitida.

Además, permite:

Reducir el riesgo de accidentes.

Evitar sanciones por superar los límites.

Disminuir el desgaste de los frenos.

Favorecer a realizar una conducción más eficiente.

La Unión Europea busca mejorar la seguridad vial

La Unión Europea busca apostar por los sistemas de ayudas a la conducción con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Desde 2024, los vehículos nuevos matriculados deben incorporar varios sistemas ADAS, entre ellos el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), que ayuda a los conductores a respetar los límites de velocidad mediante avisos y asistencia electrónica.

La evolución de la tecnología en los vehículos busca ser una herramienta que ayude a garantizar la seguridad vial, aunque los conductores deben extremar la precaución, respetar los límites de velocidad y evitar las distracciones al volante.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife