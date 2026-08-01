La Aemet alerta de calor extremo en Canarias para mañana domingo: Gran Canaria podrá superar los 39 °C

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un nuevo repunte del calor en Canarias este domingo 2 de agosto. Las temperaturas subirán de forma generalizada y podrán alcanzar o superar los 39 °C en las vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria.

Amplias zonas de medianías y cumbres del archipiélago superarán los 35 °C, especialmente aquellas orientadas al sur y oeste. En algunos puntos no se descarta que los termómetros rebasen localmente los 37 °C.

El calor también será intenso en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde se superarán los 35 °C. La Aemet señala además que las temperaturas mínimas podrían mantenerse elevadas en las áreas más afectadas, dificultando el descanso nocturno.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En la provincia oriental aparecerán algunos intervalos de nubes altas, mientras que la calima afectará a las zonas elevadas de las islas montañosas y podrá ser significativa en medianías y cumbres.

El viento soplará moderado del nordeste en las costas, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas. En el interior de Lanzarote y otras zonas expuestas se esperan posibles rachas muy fuertes a partir de la tarde.

LANZAROTE — Más de 35 °C en el interior y el sur

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán y superarán los 35 °C en el interior y en el sur, sin descartar registros locales superiores a 37 °C. El viento del nordeste será moderado y podrá dejar rachas muy fuertes en zonas interiores desde la tarde.

Temperatura prevista en Arrecife: 24 / 34 °C.

FUERTEVENTURA — Calor intenso en el interior y sureste

La jornada será mayoritariamente soleada, con algunas nubes altas y presencia de calima. En el interior y el sureste se superarán los 35 °C, con posibilidad de alcanzar localmente valores superiores a 37 °C. El viento del nordeste soplará moderado, con mayor intensidad en las zonas más expuestas.

Temperatura prevista en Puerto del Rosario: 25 / 32 °C.

GRAN CANARIA — Temperaturas de 39 °C o más

Predominarán los cielos despejados, aunque la calima podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las vertientes y zonas altas del sur y oeste concentrarán las temperaturas más extremas, con valores que podrán alcanzar o superar los 39 °C. Las mínimas también podrían mantenerse elevadas en estas áreas. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste, sin descartar rachas muy fuertes.

Temperatura prevista en Las Palmas de Gran Canaria: 26 / 30 °C.

Jornada de calor en Gran Canaria (31/07/26) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Más de 35 °C en medianías y cumbres

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con calima en altura que podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 35 °C en amplias zonas, especialmente en las vertientes altas orientadas al sur y oeste. Localmente podrán rebasarse los 37 °C. El viento será fuerte en sectores expuestos del sureste y oeste, con posibles rachas muy fuertes.

Temperatura prevista en Santa Cruz de Tenerife: alrededor de 25 / 34 °C.

LA GOMERA — Calor acusado en las vertientes del sur y oeste

Predominará el ambiente soleado, con calima en medianías y zonas altas. Las temperaturas superarán los 35 °C en áreas elevadas orientadas al sur y oeste y podrán acercarse localmente a los 37 °C. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes más expuestas.

LA PALMA — Calima y temperaturas superiores a 35 °C

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con calima significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 35 °C en las zonas altas, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste. El viento podrá soplar con fuerza en áreas expuestas durante la segunda mitad del día.

Temperatura prevista en Santa Cruz de La Palma: 26 / 35 °C.

EL HIERRO — Calor intenso y viento en zonas expuestas

La jornada estará marcada por los cielos poco nubosos y la presencia de calima en altura. En medianías y cumbres orientadas al sur y oeste se superarán los 35 °C, sin descartar valores localmente más altos. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste.

Temperatura prevista en Valverde: 22 / 32 °C.