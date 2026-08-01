La Aemet alerta de calor extremo en Canarias para mañana domingo: Gran Canaria podrá superar los 39 °C
Las medianías y cumbres orientadas al sur y oeste concentrarán las temperaturas más altas, con posibles rachas muy fuertes de viento desde la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un nuevo repunte del calor en Canarias este domingo 2 de agosto. Las temperaturas subirán de forma generalizada y podrán alcanzar o superar los 39 °C en las vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria.
Amplias zonas de medianías y cumbres del archipiélago superarán los 35 °C, especialmente aquellas orientadas al sur y oeste. En algunos puntos no se descarta que los termómetros rebasen localmente los 37 °C.
El calor también será intenso en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde se superarán los 35 °C. La Aemet señala además que las temperaturas mínimas podrían mantenerse elevadas en las áreas más afectadas, dificultando el descanso nocturno.
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En la provincia oriental aparecerán algunos intervalos de nubes altas, mientras que la calima afectará a las zonas elevadas de las islas montañosas y podrá ser significativa en medianías y cumbres.
El viento soplará moderado del nordeste en las costas, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas. En el interior de Lanzarote y otras zonas expuestas se esperan posibles rachas muy fuertes a partir de la tarde.
LANZAROTE — Más de 35 °C en el interior y el sur
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán y superarán los 35 °C en el interior y en el sur, sin descartar registros locales superiores a 37 °C. El viento del nordeste será moderado y podrá dejar rachas muy fuertes en zonas interiores desde la tarde.
Temperatura prevista en Arrecife: 24 / 34 °C.
FUERTEVENTURA — Calor intenso en el interior y sureste
La jornada será mayoritariamente soleada, con algunas nubes altas y presencia de calima. En el interior y el sureste se superarán los 35 °C, con posibilidad de alcanzar localmente valores superiores a 37 °C. El viento del nordeste soplará moderado, con mayor intensidad en las zonas más expuestas.
Temperatura prevista en Puerto del Rosario: 25 / 32 °C.
GRAN CANARIA — Temperaturas de 39 °C o más
Predominarán los cielos despejados, aunque la calima podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las vertientes y zonas altas del sur y oeste concentrarán las temperaturas más extremas, con valores que podrán alcanzar o superar los 39 °C. Las mínimas también podrían mantenerse elevadas en estas áreas. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste, sin descartar rachas muy fuertes.
Temperatura prevista en Las Palmas de Gran Canaria: 26 / 30 °C.
TENERIFE — Más de 35 °C en medianías y cumbres
El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con calima en altura que podrá ser significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 35 °C en amplias zonas, especialmente en las vertientes altas orientadas al sur y oeste. Localmente podrán rebasarse los 37 °C. El viento será fuerte en sectores expuestos del sureste y oeste, con posibles rachas muy fuertes.
Temperatura prevista en Santa Cruz de Tenerife: alrededor de 25 / 34 °C.
LA GOMERA — Calor acusado en las vertientes del sur y oeste
Predominará el ambiente soleado, con calima en medianías y zonas altas. Las temperaturas superarán los 35 °C en áreas elevadas orientadas al sur y oeste y podrán acercarse localmente a los 37 °C. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes más expuestas.
LA PALMA — Calima y temperaturas superiores a 35 °C
Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con calima significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 35 °C en las zonas altas, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste. El viento podrá soplar con fuerza en áreas expuestas durante la segunda mitad del día.
Temperatura prevista en Santa Cruz de La Palma: 26 / 35 °C.
EL HIERRO — Calor intenso y viento en zonas expuestas
La jornada estará marcada por los cielos poco nubosos y la presencia de calima en altura. En medianías y cumbres orientadas al sur y oeste se superarán los 35 °C, sin descartar valores localmente más altos. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste.
Temperatura prevista en Valverde: 22 / 32 °C.
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