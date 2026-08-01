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La Aemet avisa de una ola de calor en Canarias este sábado: noches tropicales, calima y hasta 37 grados

Las medianías y cumbres soportarán las temperaturas más altas, con calima en altura y mínimas que podrían no bajar de 25 °C en zonas de las islas centrales

Llega una nueva ola de calor a España y va a batir récords históricos con temperaturas de hasta 45 grados

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Sara Fernández García / PI STUDIO

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Ancor Torrens

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada de calor intenso en Canarias este sábado 1 de agosto de 2026, con temperaturas que superarán los 37 °C en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

En el resto de las islas montañosas se rebasarán los 32 °C en medianías y los 35 °C en cumbres y zonas de medianías orientadas al sur y oeste. En Lanzarote y Fuerteventura podrán alcanzarse los 34 °C en áreas interiores y en los extremos del este y sureste.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso. El calor también se mantendrá durante la noche en las islas centrales, donde las mínimas podrían no bajar de 25 °C en las zonas más expuestas al episodio.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la madrugada y las primeras horas aparecerán intervalos nubosos en zonas bajas y costas del norte.

También habrá calima en altura, con mayor incidencia en medianías y cumbres de las islas montañosas. Esta situación podrá reducir la visibilidad y acentuar la sensación de ambiente seco en las zonas elevadas.

El viento soplará de componente norte, entre flojo y moderado. Durante la segunda mitad del día tendrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes.

LANZAROTE — Hasta 34 °C en el este y sureste

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en las costas del norte durante las primeras horas. Habrá calima en altura. Las temperaturas podrán alcanzar los 34 °C en zonas interiores y en los extremos del este y sureste. El viento de componente norte soplará flojo o moderado.

FUERTEVENTURA — Calor intenso en el interior

La jornada será mayoritariamente soleada, con algunos intervalos nubosos matinales en las costas del norte. Se espera calima en niveles altos. Las temperaturas podrán llegar a los 34 °C en zonas interiores y sectores del este y sureste. El viento será de componente norte, entre flojo y moderado.

GRAN CANARIA — Más de 37 °C en medianías y cumbres

Predominarán los cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en las zonas bajas del norte durante la madrugada y las primeras horas. La calima afectará especialmente a medianías y cumbres. Se superarán los 37 °C en cumbres y medianías orientadas al sur y oeste. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían no bajar de los 25 °C. El viento se reforzará durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste, con posibles rachas muy fuertes.

TENERIFE — Más de 35 °C en zonas altas del sur y oeste

Habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos matinales en las costas y zonas bajas del norte. La calima será más notable en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 32 °C en medianías y los 35 °C en cumbres y vertientes orientadas al sur y oeste. El viento podrá soplar fuerte durante la tarde en los extremos sureste y noroeste, sin descartar rachas muy fuertes.

LA GOMERA — Calor destacado en medianías

Predominará el ambiente despejado, aunque podrán aparecer nubes bajas en el norte durante las primeras horas. La calima afectará principalmente a medianías y zonas elevadas. Se superarán los 32 °C en medianías y los 35 °C en las áreas altas orientadas al sur y oeste. El viento se intensificará por la tarde en las vertientes sureste y noroeste.

LA PALMA — Calima y temperaturas superiores a 35 °C

El cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos en las zonas bajas del norte durante la madrugada y la mañana. La calima será más evidente en medianías y cumbres. Las temperaturas superarán los 32 °C en medianías y los 35 °C en cumbres y vertientes del sur y oeste. Durante la segunda mitad del día podrán registrarse intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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