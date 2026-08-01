Italia anuncia controles a viajeros desde España: así puede afectar la medida a Canarias

Italia ha anunciado un refuerzo temporal de los controles sobre los viajeros procedentes de España después de la crisis migratoria registrada en Ceuta. La medida fue presentada inicialmente como una suspensión de la libre circulación dentro del espacio Schengen, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni aclaró posteriormente que las verificaciones serán aleatorias y estarán dirigidas exclusivamente a ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Por tanto, no se trata de un cierre general de las fronteras aéreas y marítimas entre España e Italia. Los ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea podrán continuar viajando al país con normalidad y sin nuevos trámites migratorios, según la última precisión difundida por las autoridades italianas.

La decisión italiana llega después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde territorio marroquí y ante el temor expresado por Roma a que se produzcan movimientos secundarios hacia otros países europeos. El anuncio ha abierto un nuevo frente político dentro de la Unión Europea sobre la gestión de las fronteras exteriores y el funcionamiento del espacio Schengen.

Italia rectifica el anuncio inicial

Las primeras informaciones apuntaban a que el Ministerio del Interior italiano había ordenado cerrar las fronteras marítimas y aéreas con España y suspender temporalmente la aplicación de Schengen entre ambos países.

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

Sin embargo, el Ejecutivo italiano matizó posteriormente el alcance de la decisión. Los controles serán aleatorios y se aplicarán a ciudadanos extracomunitarios que lleguen a puertos y aeropuertos italianos procedentes de España. Los viajeros españoles y comunitarios no tendrán que cumplir requisitos adicionales para entrar en Italia.

A la hora de redactar esta información, los controles relacionados con España todavía no figuraban en el registro público de medidas temporales de la Comisión Europea. En ese documento, Italia únicamente mantenía notificados controles en su frontera terrestre con Eslovenia y había aplicado durante unos días verificaciones en la frontera con Francia por motivos de orden público.

Qué permite el espacio Schengen

Un Estado miembro no puede expulsar unilateralmente a otro país del espacio Schengen ni romper por su cuenta el sistema europeo de libre circulación.

Lo que sí permite el Código de Fronteras Schengen es restablecer temporalmente controles en todas o en algunas fronteras interiores cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

La Comisión Europea recuerda que esta posibilidad debe utilizarse como último recurso y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El alcance y la duración de los controles tienen que limitarse al mínimo imprescindible para responder a la amenaza detectada.

GRAF3590. ROMA, 05/04/2023.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, conversan durante su reunión para analizar asuntos que van a ser objeto de negociación en la Unión Europea (UE) durante el semestre de presidencia española, este miércoles en Roma (Italia). EFE/ Fernando Calvo/Pool Moncloa - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - / Fernando.Calvo / EFE

Cuando se produce una situación grave e imprevisible, un Estado puede introducir controles inmediatamente durante un periodo inicial de hasta un mes, aunque debe informar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los demás países miembros. En los casos previsibles, la medida puede mantenerse durante seis meses y prorrogarse bajo determinadas condiciones.

Por tanto, el restablecimiento de verificaciones no supone que España o Italia abandonen Schengen, sino que se recuperan temporalmente algunos controles que normalmente no existen en los desplazamientos entre ambos países.

Canarias continúa dentro de Schengen

La decisión italiana no modifica la pertenencia de Canarias al espacio Schengen. El Archipiélago forma parte del territorio español incluido en este sistema europeo de libre circulación, con independencia de sus particularidades fiscales y de su condición de región ultraperiférica.

Los desplazamientos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y el resto de las islas seguirán realizándose de la misma manera. Tampoco habrá cambios en los viajes desde Canarias hacia la Península o Baleares.

Los posibles efectos se concentrarán únicamente en determinados pasajeros que vuelen desde los aeropuertos canarios hasta Italia, principalmente aquellos que no tengan nacionalidad de un país de la Unión Europea.

Controles en los aeropuertos italianos

Los ciudadanos españoles deben viajar siempre con un DNI o pasaporte en vigor, aunque dentro del espacio Schengen no se realicen normalmente controles fronterizos sistemáticos.

Con la medida anunciada por Italia, los viajeros extracomunitarios procedentes de España podrían ser sometidos a verificaciones aleatorias de su pasaporte, visado, permiso de residencia o documentación que acredite su derecho a desplazarse por el espacio Schengen.

Turistas a la sombra se refrescan en una cafetería del centro de Agüimes. / José Pérez Curbelo

La principal consecuencia práctica para Canarias podría ser un aumento puntual de los tiempos de espera en los aeropuertos italianos, especialmente cuando en un mismo vuelo viajen ciudadanos comunitarios y pasajeros de terceros países.

No obstante, la medida no implica la cancelación de rutas aéreas ni la prohibición de viajar entre Canarias e Italia. Tampoco establece nuevos visados para los ciudadanos españoles.

Un efecto limitado sobre el turismo

El impacto directo sobre el turismo canario debería ser reducido mientras los controles se mantengan limitados a ciudadanos extracomunitarios y se realicen de manera aleatoria.

Los turistas italianos podrán seguir viajando a Canarias con normalidad, mientras que los residentes españoles que se desplacen a ciudades italianas tampoco estarán sujetos a nuevas condiciones de entrada.

Las compañías aéreas y los aeropuertos sí podrían tener que adaptar algunos procedimientos para facilitar la identificación de los pasajeros sometidos a controles. El alcance real dependerá de cómo se organicen las verificaciones y de su duración.

Una fila de personas en un aeropuerto de Canarias. / LP / DLP

En cualquier caso, el restablecimiento temporal de controles fronterizos no supone por sí mismo la interrupción del tráfico aéreo, marítimo o comercial entre los dos países.

La ruta canaria no cambia automáticamente

La decisión italiana tampoco modifica directamente la situación de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias.

Las embarcaciones que alcanzan el Archipiélago parten principalmente de distintos puntos de la costa occidental africana. Se trata, por tanto, de una ruta exterior de entrada en la Unión Europea y no de un desplazamiento interior entre España e Italia.

Los controles adoptados por Roma se centran en los denominados movimientos secundarios, es decir, en los desplazamientos de ciudadanos extracomunitarios desde un país del espacio Schengen hacia otro.

Lucía Feijoo Viera

Una cuestión diferente es que la situación registrada en Ceuta provoque nuevas decisiones coordinadas dentro de la Unión Europea sobre la vigilancia de las fronteras exteriores, los procedimientos de asilo, los retornos o el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.

Ceuta y Canarias, dos realidades diferentes

La presión migratoria en Ceuta y la llegada de embarcaciones a Canarias responden a escenarios geográficos y operativos distintos.

Ceuta cuenta con una frontera terrestre con Marruecos, mientras que las personas que alcanzan Canarias deben recorrer por mar una parte de la ruta atlántica. También son diferentes los medios de vigilancia, los procedimientos de rescate y los sistemas de cooperación internacional desplegados en cada zona.

Cumbre multilateral Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla “El reto migratorio en la España extrapeninsular”, organizada por Prensa Ibérica / Andrés Gutiérrez

Por este motivo, la crisis registrada en la ciudad autónoma no supone automáticamente un aumento de las llegadas a las islas ni cambia los mecanismos utilizados para gestionar la ruta canaria.

El nuevo pacto migratorio europeo

El debate se produce pocas semanas después de que comenzaran a aplicarse, el pasado 12 de junio de 2026, las normas del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

La reforma pretende establecer procedimientos comunes, gestionar de manera ordenada las llegadas y mejorar el reparto de responsabilidades entre los países de la Unión Europea. También incluye medidas sobre el control de las fronteras exteriores, los procedimientos de asilo, la acogida y la solidaridad entre los Estados miembros.

La Comisión Europea presentó además en enero de 2026 la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración para el periodo 2026-2031, con la intención de coordinar la aplicación de las nuevas normas.

Sin cierre general para los viajeros canarios

La principal conclusión para los residentes en Canarias es que Italia no ha prohibido los viajes desde España ni ha establecido nuevos requisitos para los ciudadanos españoles.

Decenas de migrantes, el viernes en Ceuta observados por varios militares. / Jesús Torres / Europa Press

La medida comunicada por Roma se limita, según la última aclaración disponible, a controles aleatorios sobre viajeros extracomunitarios que lleguen desde puertos y aeropuertos españoles.

Podrían producirse verificaciones documentales y algunos retrasos puntuales, pero los ciudadanos de la Unión Europea podrán seguir desplazándose entre Canarias e Italia con su documentación habitual.

El episodio evidencia, no obstante, la creciente tensión política dentro de Europa por la gestión migratoria y la facilidad con la que los Estados pueden recuperar temporalmente controles fronterizos cuando alegan amenazas graves para la seguridad o el orden público.