Malthus al revés: despoblación

De dos noticias demográficas publicadas en LA PROVINCIA el 24 de julio, por Clara Santanamaría, y el 26 de julio, por Albert Gisbert, sobre la demografía en Canarias y en Cuba, podemos sacar conclusiones al respecto.

Canarias, tiene 2.272.734 habitantes a 1 de enero de 2026, de los que 345.823 tienen nacionalidad extranjera (15,2 %) y 545.225 nacieron fuera de España (23,9 %). El archipiélago creció en 2025 en 13.868 personas, un 0,61 %, el menor incremento de España. Con 11.200 nacimientos anualizados y 19.600 defunciones, el saldo vegetativo de 2026 ronda el menos 8.400. Todo el crecimiento es migratorio, y es un crecimiento que ya se agrieta, por primera vez en diecinueve trimestres la población extranjera ha retrocedido en 2.080 personas.

Hagamos tres escenarios. El inercial, con un saldo migratorio anual de +20.000 inmigrantes anuales, que daría en 2036 unos 2,35 millones de habitantes con el 30% nacidos fuera, y en el año 2056 los mismos 2,35 millones y el 43% nacidos fuera. Otro escenario, con cierre total, nos daría en 2036 una población de 2,17 millones, y en 2056 una población de 1,78 millones. En un escenario tercero, contaríamos con +35.000 inmigrantes anuales, lo que daría 2,48 millones de habitantes para 2036, y para el año 2056 unos 2,65 millones de habitantes con más del 50% extranjeros o nacidos fuera de Canarias.

El primer escenario coincide con el oficial, pues el INE proyecta 2,5 millones de residentes en Canarias en 2041, con un 32,9 % nacidos en el extranjero, y para España 53 millones en 2075 con un 40,4 % nacidos fuera y un 30,9 % mayor de 65 años.

El cierre migratorio no es la alternativa segura, sino la ruta rápida hacia exactamente la catástrofe que se dice temer, con una población activa por debajo de los dos millones en 2056, más de un tercio de mayores de 65, y una economía turística que hoy no puede cubrir sus vacantes ni con inmigración. La demografía no permite conservar el pueblo y la casa.

En el primer semestre de 2026 llegaron 3.708 personas en embarcación, un 67,2 % menos que en el mismo periodo de 2025, en 49 embarcaciones frente a 186, contra el récord de 46.843 llegadas de 2024. La ruta se ha derrumbado y, además, la mayor parte de quienes llegan por ella no se queda.

Añadimos un dato demográfico más, Marruecos ha pasado de 7,2 hijos por mujer en 1960 a 1,97 en 2024, por debajo del umbral de reemplazo, con un crecimiento poblacional que cayó del 2,6 % en 1994 al 0,85 % en 2024, y Túnez está en 1,53, con la migración magrebí caracterizada históricamente por más salidas que llegadas. El Magreb envejecerá más deprisa de lo que envejeció Europa, y el único depósito juvenil real es el Sahel, precisamente de donde vienen ahora los cayucos, pues el refuerzo de controles en Senegal, Mauritania y Marruecos ha desplazado las salidas hacia Gambia y Guinea-Conakry, alargando travesías hasta dos semanas y duplicando la letalidad.

Ahora vayamos a Cuba, con 9.434.593 habitantes al cierre de 2025, unos 313.414 menos en un año, con 68.064 nacimientos y una fecundidad de 1,29, la menor desde 1958. El comunismo ha destrozado la isla. Cuba enseña con brutalidad que la mortalidad infantil pasó de 7,1 a 9,9 por mil en un año. El país se ha convertido en un hospital sin pediatras porque los pediatras están en Miami. El saldo migratorio de 2025 fue de menos 245.264 personas, el 2,5 % de la población. La serie de nacimientos es una caída libre, con unos 99.000 en 2021 y 68.051 en 2025, mientras las defunciones subían de 117.739 en 2023 a 128.098 en 2024. El comunismo, repetimos, los está matando poco a poco.

Si nos planteamos los mismos escenarios que para Canarias, Cuba con la continuidad del régimen, tendrá en 2036 unos 7 millones de habitantes de los que el 35% serán mayores de 60 años, y en 2056 tendrá 4,2 millones de habitantes y el 44% mayores de 60 años. Con un régimen de ruptura con transición, habría un éxodo inicial acelerado, y con el retorno de capital tendríamos 6,8 millones de habitantes en 2036, y ya remontando en 2056. Al contrario, con un colapso energético acelerado, llegaría Cuba en 2056 a tener unos 4 millones de habitantes empobrecidos y envejecidos. La propia ONEI admite una proyección de 5,6 millones de habitantes para 2100, lo que confirma que estos escenarios no son catastrofismo de exiliados sino aritmética oficial. Una Cuba abierta atrae capital de la diáspora y, para reconstruir, importa mano de obra. A 130 kilómetros hay un Estado fallido de 11 millones de personas con fecundidad todavía alta. Si la comparación de la demografía canaria con la cubana nos da un resultado curioso es que algo parecido a una sustitución poblacional acelerada por una cultura externa no va a ocurrir, ni en Canarias ni en Cuba, y sí pasará por reconstrucción, no por invasión.

La despoblación convierte a los sujetos de la historia en objetos de la historia, pues la soberanía es, en último término, función de masa demográfica y de voluntad de reproducirse.

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Canarias sostiene una posición atlántica de primer orden con una población que dejará de reproducirse y una metrópoli a 1.800 kilómetros con el mismo problema. El entorno se mueve deprisa, Estados Unidos impulsa una base en Tan-Tan, a unos trescientos kilómetros del archipiélago, mediante un memorando de cooperación militar 2026-2036 con instalaciones operativas antes de 2030. Canarias no será invadida sino tutelada. Cuba, a 145 kilómetros de Cayo Hueso, replica la lección, y será un vacío junto a una superpotencia, y el vacío se llenará. Ambas islas están perdiendo simultáneamente la capacidad de decidir sobre sí mismas por la vía más silenciosa, dejando de nacer.