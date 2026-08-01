Pedro Sánchez elige 'El Baifo' de Quevedo en el top de su lista de canciones favoritas para este verano

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió este sábado una publicación en su cuenta oficial de TikTok en la que muestra tres de las canciones que más está escuchando este verano. El vídeo fue difundido pocas horas antes de su llegada a Lanzarote, donde pasará unos días de descanso junto a su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez aterrizó en la isla alrededor de las 13:00 horas del 1 de agosto para iniciar sus vacaciones estivales, cuya duración está prevista hasta el 24 de agosto.

Una selección musical con presencia canaria

En el vídeo, publicado aproximadamente tres horas antes de viajar a Lanzarote, el presidente explica que ha preparado una playlist con algunas de las canciones que más ha escuchado durante este año y que desea compartir con sus seguidores para acompañar las vacaciones de verano.

Durante su intervención señala que la selección es "bastante ecléctica" y destaca tres temas que representan bien sus gustos musicales actuales.

La primera canción que menciona es el éxito El Baifo, del artista grancanario Quevedo, uno de los músicos españoles con mayor proyección internacional en los últimos años y cuya trayectoria ha contribuido a situar la música urbana hecha en Canarias entre las más escuchadas en plataformas digitales.

Junto a este tema, Sánchez también recomienda SS26, de la artista británica Charli XCX, y Tantas cosas, de la cantante Melanie.

El presidente concluye el vídeo deseando un feliz verano a sus seguidores y expresando su deseo de que esta selección musical les acompañe durante las vacaciones.

Vacaciones en Lanzarote

La publicación coincide con el inicio del periodo vacacional del jefe del Ejecutivo en Lanzarote, un destino que ha acogido durante varios años consecutivos los descansos estivales de presidentes del Gobierno en la residencia oficial La Mareta, situada en el municipio de Teguise.

La llegada de Pedro Sánchez y Begoña Gómez se produjo en una jornada marcada por las altas temperaturas que afectan a buena parte del archipiélago canario.