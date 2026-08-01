Calma antes de la tormenta
El verano permite firmar una tregua política antes de la batalla preelectoral
Septiembre abrirá el último curso de la legislatura que estará marcado por la financiación, el ‘decreto Canarias’ y el inicio de la pugna por las urnas
Pausa política. La calma antes de la gran tormenta. Arranca agosto y los partidos canarios aprovechan el verano para coger fuerzas antes de un otoño preelectoral que se prevé duro. En septiembre arranca el último curso político de esta legislatura y lo hace cargado de cuestiones que pueden generar fuertes tensiones entre los grupos políticos del Parlamento canario. El modo canario de hacer política en el que los consensos, la negociación y el diálogo están por encima de la confrontación, comenzará a tambalearse para dar paso a posturas políticas muy definidas, conflictos y a la rivalidad típica que surge en los meses previos a las elecciones autonómicas de mayo.
Otro de los ingredientes que podrían calentar más la Cámara canaria sería el adelanto de los comicios generales, previstos para el verano de 2027 pero pendientes del aguante del presidente Pedro Sánchez que debe enfrentarse a un Congreso bloqueado por la polarización desde el arranque de la legislatura.
Tras el sol, la crema y la playa espera un otoño caliente en el que están sobre la mesa negociaciones como la financiación autonómica o la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2027. Cuestiones de vital importancia para Canarias que también espera que se cumpla con las partidas incluidas en la agenda canaria y la aprobación del decreto Canarias.
Promesas de ministros
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le prometieron a principios de semana al presidente canario, Fernando Clavijo, que el decreto se llevará al Consejo de Ministros de finales de agosto o al primero de septiembre. En el texto se incluirá la posibilidad de que la comunidad utilice durante los próximos tres años hasta 687 millones de euros correspondientes al superávit y a excesos de financiación pendientes de aplicar, gracias a la baja deuda pública de la comunidad autónoma.
El decreto, además, incluirá la prórroga del 60% de deducción del IRPF para La Palma y una aportación de 100 millones de euros destinada a continuar impulsando la recuperación económica y social de la isla.
Clavijo cerró ese acuerdo en el marco de la negociación con el ministro de Hacienda sobre la propuesta de financiación autonómica que el Estado pretende aprobar antes de que acabe el mandado. El Ejecutivo canario (CC–PP) apoyará el nuevo modelo tras lograr que se respeten sus principales líneas rojas. El acuerdo garantiza que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden expresamente fuera del sistema de financiación y asegura 1.337 millones de euros adicionales al año para reforzar los servicios públicos. Eso sí, estas mejoras para Canarias se materializarán solo si el nuevo modelo de financiación sale adelante. Un escenario poco probable teniendo en cuenta que todas las comunidades del PP –excepto Canarias– han mostrado su rechazo.
Los populares canarios –socios de CC en el Gobierno regional– a pesar de las críticas iniciales, se han mantenido firmes junto a Clavijo bajo la premisa de que lo conseguido es «beneficioso para las Islas». Dejando a un lado las luchas partidistas. Esta actitud abierta empujó al resto de regiones gobernadas por el PP a solicitar esta semana al Estado una ampliación del plazo de las negociaciones, lo que retrasó la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta el próximo 4 de septiembre.
El modo canario de negociar –dejando las siglas políticas a un lado– abre una brecha en la radical polarización de los grupos en la escena nacional donde la gestión se hace imposible por el choque de bloques. Canarias sirve de ejemplo de que los acuerdos son posibles en política cuando el objetivo es beneficiar a los ciudadanos y no –solo– llevar la contraria al oponente. El PP canario demuestra con su postura negociadora que hay oportunidades más allá de la confrontación. A la vuelta de las vacaciones se verá si los acuerdos en Canarias son posibles o si se impone la rivalidad previa a las urnas.
Sánchez llega a La Mareta para disfrutar de sus vacaciones
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, llegaron hoy a mediodía a Lanzarote para comenzar sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta, situada en la localidad turística de Costa Teguise. El avión Falcon del Ejército del Aire y del Espacio en el que viajó el matrimonio aterrizó sobre las 13.10 horas (hora canaria) en el Aeropuerto César Manrique–Lanzarote y desde la pista se desplazaron hasta la zona de aparcamiento de aeronaves ubicada junto al Aeródromo Militar. Tan solo media hora después ya estaban en La Mareta.
Sánchez y su mujer permanecerán en la isla de los volcanes hasta el próximo 24 de agosto, si no hay cambios de última hora en la agenda presidencial por crisis sobrevenidas que requieran su presencia. Eso sí, el 12 de agosto, el mandatario español tiene previsto desplazarse a la Península para ver el eclipse de sol y regresar luego a Lanzarote.
La llegada del jefe del Ejecutivo al Archipiélago coincide con un momento de especial relevancia política, ya que se produjo solo un día después de su desplazamiento a Ceuta, donde Sánchez supervisó la situación derivada de la grave crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma, en la frontera con Marruecos.
Como ocurre en cada periodo vacacional del presidente del Gobierno, la estancia en La Mareta contará con un importante despliegue de seguridad. No obstante, este verano el operativo será superior al de años anteriores. Además del personal que habitualmente acompaña al presidente, entre ellos los siete asistentes de personal de servicio que figuran en la información publicada por el Portal de la Transparencia, también participarán agentes especializados encargados de su protección. A este dispositivo, se sumará un contingente de entre 30 y 50 guardias civiles pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), una unidad de intervención rápida de la Guardia Civil especializada en operaciones de alta seguridad y protección de autoridades.
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