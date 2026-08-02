Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este domingo la situación de riesgo por altas temperaturas y ha declarado la alerta máxima en Gran Canaria, mientras que el resto del archipiélago permanece en situación de alerta. El nuevo aviso entrará en vigor a las 11.00 horas de mañana lunes, 3 de agosto.

La decisión se adopta tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El archipiélago afronta un episodio de calor de varios días de duración, aunque la incidencia será especialmente significativa en Gran Canaria.

Se podrán superar los 40 grados en varios puntos de Gran Canaria

Las previsiones meteorológicas indican que las temperaturas más elevadas se registrarán en las cumbres, el este, el sur y el oeste de Gran Canaria.

La Dirección General de Emergencias señala que las zonas más afectadas serán la cuenca de Tejeda y las medianías del sureste y del oeste, donde localmente los termómetros podrán superar los 40 grados centígrados.

En Tenerife, el episodio también tendrá una incidencia destacada. Se esperan temperaturas muy elevadas en las medianías y en áreas orientadas al sureste del Área Metropolitana, además de algunos sectores costeros donde también podrían alcanzarse valores excepcionalmente altos.

Calor seco, inversión térmica y presencia de calima

El episodio viene acompañado por una inversión térmica de baja altura, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en las islas occidentales.

Esta configuración atmosférica favorecerá un ambiente más cálido y seco en las medianías y zonas altas, dificultando el descenso de las temperaturas incluso durante la noche.

Además, la entrada de una masa de aire africano podrá traer consigo calima débil, especialmente en las islas orientales. No obstante, las previsiones actuales indican que, en principio, no se esperan concentraciones importantes de polvo en superficie.

Tiempo para el lunes en Canarias por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias cielos despejados, calima en altura y temperaturas que continuarán superando los 35 ºC en amplias zonas de interior, especialmente las orientadas al sur y oeste de islas montañosas y en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

En estas zonas no se descarta que se superen localmente los 37 °C y se podrán superar los 39 °C en vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria, donde localmente las mínimas podrán superar los 28 °C.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas del día.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza entre 3 y 6, que arreciará localmente a 7, marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada en las aguas costeras de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, y marejada o fuerte marejada en el resto de islas; además de mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros, informa Efe.

LANZAROTE

Despejado con calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso. Se superarán los 34 °C en zonas de interior y de la vertiente este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior, donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 24 33

FUERTEVENTURA

Despejado con calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso. En amplias zonas de interior y costas del sur se superarán los 35 °C, localmente los 37 °C donde las temperaturas mínimas podrán no bajar de los 25 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior, así como en Jandía donde no se descarta alguna racha muy fuerte a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 23 34

GRAN CANARIA

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral norte por la noche. Calima en altura. Temperaturas en ligero descenso en la vertiente este y en moderado ascenso en costas del sur. Se superarán los 34 °C en amplias zonas de la isla salvo en costas del norte. De forma local se podrán alcanzar 37 °C en medianías del norte. En cumbres y medianías del sur y oeste se espera que se superen los 39 °C, sin descartar temperaturas por encima de los 40 °C. En dichas zonas las mínimas podrán no bajar de 28 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste, amainando durante la tarde. En cumbres, viento del este de moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 34

TENERIFE

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste por la noche. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero a moderados descensos en el litoral este, más acusado en el caso de las máximas. Se espera que se superen los 35 °C en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste y así como en el Área Metropolitana. Localmente, en algunos puntos orientados al sur se podrán alcanzar 37 °C. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 25 °C en estas zonas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas. En cumbres, viento del este de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 25 35

LA GOMERA

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral norte por la noche. Calima en altura. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero a moderado ascenso en el sur. En zonas altas y medianías orientadas al sur se superarán los 35 °C, y de forma local, los 37 °C. En estas zonas las mínimas podrán no bajar de los 25 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 26 34

LA PALMA

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste por la noche. Calima en altura. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres, y ligero descenso en la vertiente este. En medianías y cumbres se superarán los 35 °C, pudiendo superar los 37 °C en el caso de El Paso. En dichas zonas las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 25 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 28

EL HIERRO

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral noreste por la noche. Calima en altura. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero a moderado ascenso en el sur. En zonas orientadas al sur y este se superarán los 35 °C, localmente los 37 °C. En estas áreas las mínimas podrán no bajar de los 25 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas bajas del sureste y extremo oeste, sin descartar rachas muy fuertes durante la madrugada y a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 21 29