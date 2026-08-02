El calor no da tregua en Canarias y la Aemet pronostica 40ºC para este domingo: las temperaturas por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias cielos poco nubosos o despejados, calima y temperaturas que podrán superar los 35 ºC en amplias zonas de medianías y cumbres de todas las islas, especialmente las orientadas al sur y oeste, así como en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

En estas zonas no se descarta que se superen localmente los 37 °C y se podrán superar los 39 °C en vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria. Además, no se descarta que las temperaturas mínimas puedan ser altas en estas zonas.

El viento se espera moderado del nordeste en costas, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, y en el interior de Lanzarote, donde se esperan posibles rachas muy fuertes a partir de la tarde. En medianías y cumbres, soplará de componente este moderado con intervalos de fuerte.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, arreciando a 4 a 6, marejadilla o marejada en las aguas costeras de La Palma y El Hierro y marejada o fuerte marejada en el resto de islas, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este domingo:

LANZAROTE

Predominio de cielos despejados. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se espera que se superen los 35 °C en zonas del interior y sureste, donde no se descarta que se superen localmente los 37 °C. Las temperaturas mínimas podrán no bajar de los 25 °C en las zonas ya comentadas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior y sur de la isla, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 24 34

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes altas durante la primera mitad del día. Calima en altura. Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente oeste y en ligero descenso al este. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior y costas del sur se espera que se superen los 35 °C, y localmente los 37 °C. Las temperaturas mínimas podrán no bajar de los 25 °C en las zonas ya comentadas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día al sur de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 25 32

GRAN CANARIA

Predominio de cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes altas durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas en ascenso en zonas bajas y con pocos cambios o ligeros descensos en cumbres. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso en general. En medianías del norte, y especialmente el valle de Agaete, se espera que se superen los 34 °C, o se alcancen localmente los 37 °C. En cumbres y medianías del sur y oeste se espera que se superen los 39 °C, sin descartar localmente temperaturas por encima de los 40 °C. En dichas zonas las mínimas podrán no bajar de 28 °C. Asimismo, en zonas bajas del sureste se podrán superar los 35 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas bajas de las vertientes oeste y sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente a partir de horas de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 26 30

TENERIFE

Predominio de cielos despejados. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero ascenso, siendo moderado en las vertientes sureste. Se espera que se superen los 35 °C en medianías orientadas al sur y oeste, así como en cumbres y medianías del sur de la dorsal. Se podrán registrar temperaturas por encima de los 37 °C localmente en estas zonas. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 26 °C en los lugares comentados anteriormente. Además, en zonas bajas de la vertiente sureste también se podrán alcanzar los 35 °C. En zonas altas y medianías del norte, se alcanzarán 34 °C. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar rachas muy fuertes a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 25 35

LA GOMERA

Predominio de cielos despejados. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, exceptuando ligeros descensos en zonas altas del norte. En zonas altas y medianías orientadas al sur se espera que se superen los 35 °C, y de forma local, los 37 °C. En estas zonas las mínimas podrán no bajar de los 25 °C. En medianías del norte se alcanzarán los 32 °C, y de forma local no se descarta que se alcancen los 34 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 25 34

LA PALMA

Predominio de cielos despejados. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso. En cumbres, medianías del oeste y zona de El Paso se superarán los 35 °C, localmente los 37 °C. En dichas zonas las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 25 °C. En el resto de medianías se espera que se alcancen los 34 °C. Viento moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 26 35

EL HIERRO

Predominio de cielos despejados. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso. En general, en medianías y zonas altas orientadas al sur se espera que se superen los 35 °C, localmente los 37 °C. En estas áreas las mínimas podrán no bajar de los 25 °C. En el resto de zonas se podrán superar los 32 °C. Viento moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas bajas del sureste y extremo oeste, sin descartar rachas muy fuertes al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 22 32