Cinco barrios canarios tienen a más del 27% de sus residentes en paro

Canarias cerró el segundo trimestre de 2026 con 1.035.500 personas ocupadas. Y, aunque la cifra se reduce en 25.100 personas con respecto a los tres primeros meses del año, suma 13.500 trabajadores con respecto al año anterior y marca un récord de empleo para un segundo trimestre. Sin embargo, esta evolución favorable no se refleja por igual en todo el Archipiélago. Cuesta Piedra, San Pío X y Barrio Nuevo, en Santa Cruz de Tenerife, y Jinámar y El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria, presentan las mayores tasas de desempleo registrado entre los barrios analizados, todas ellas por encima del 27%.

A sus 66 años, Ana Santana, vecina de Jinámar, conoce de primera mano las dificultades para acceder al mercado laboral. Durante años trabajó limpiando hogares y cuidando a personas mayores, empleos a los que recurrió tras verse obligada a abandonar los estudios siendo aun muy joven para cuidar de su madre. No haber terminado la educación obligatoria ha condicionado su trayectoria laboral. «Ha limitado mi búsqueda de trabajo», reconoce. A esa barrera se sumó la edad. «Cuando iba a buscar trabajo, ya con más de 50 años, no me lo daban», explica.

Una mujer camina por el barrio de Cuesta Piedra, en Tenerife. / ED

Actualmente está jubilada y percibe una pensión no contributiva. Sin embargo, también necesita recurrir a la ayuda alimentaria que presta la Red de Solidaridad Popular de Jinámar para cubrir sus necesidades básicas. Ana no solo recibe esa ayuda, sino que también la presta. Desde hace doce años forma parte de la organización como coordinadora y voluntaria, colaborando en la recogida y el reparto de alimentos para decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

Mayor tasa de ocupación

El contraste resulta especialmente significativo al comparar estos datos con los de los barrios que presentan las menores tasas de desempleo registrado. La Concha, en Arrecife, encabeza esta clasificación con un 3,2%. Se trata de una zona eminentemente residencial, formada en buena medida por viviendas unifamiliares y chalés. «Es un barrio residencial; no hay negocios, ni siquiera un supermercado», explica Joana Cabrera, vecina del distrito. Según señala, entre sus residentes hay abogados, economistas, ingenieros y trabajadores de perfiles muy diversos, aunque reconoce que en esta zona se concentra una población con un poder adquisitivo elevado. La actividad turística también tiene peso, pero no determina de forma exclusiva el empleo de sus habitantes. «Dependen del turismo, pero quizá no tanto como en otros barrios donde predominan los puestos de camarero, mantenimiento de hoteles o limpieza», añade.

Le siguen Las Mimosas, en Santa Cruz de Tenerife, con un 4,2%, y El Cable, también en la capital lanzaroteña, con un 4,9%. Entre las zonas con tasas superiores al 5% –pero todavía situadas entre las más bajas– figuran Ciudad del Mar, con un 5,8%, y La Minilla, con un 6%, en Las Palmas de Gran Canaria; Playa de las Américas, con un 6,1%, y Chayofa, con un 6,8%, en Arona; y Tristán, con un 6,1%, en Santa Cruz de Tenerife.

Eso sí, la comparación con los datos del año pasado ofrece una lectura algo más positiva. Entre abril y junio de 2025, Montequemado figuraba entre los barrios con mayor desempleo registrado, con una tasa superior al 30%, mientras que en 2026 ha salido de este grupo. Además, el umbral de los barrios con más paro se ha reducido en torno a tres puntos, al pasar de superar el 30% en 2025 a situarse por encima del 27% en 2026.

En una visión más global, la realidad es que Canarias mantiene uno de los niveles de ocupación más elevados de su historia. Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 situaron el número de personas con empleo en 1,06 millones, el mayor volumen registrado hasta ese momento en la serie histórica. Sin embargo, al analizar con detalle la evolución del mercado laboral, se observa que buena parte del empleo continúa condicionado por la estacionalidad y por la elevada dependencia del sector turístico.

De esta manera, la contratación vinculada a la Administración pública fue la que sostuvo el empleo en el pasado mayo y evitó que Canarias cerrara el mes con menos ocupados que en abril. Mientras las ramas relacionadas con el sector público, como la sanidad y la educación, incorporaron 1.415 trabajadores, la hostelería, las actividades administrativas y los servicios auxiliares perdieron 2.639 efectivos.

En este contexto si se compara con los datos del año anterior, el número de ocupados registrados subió en todas las Islas. El crecimiento medio anual de Canarias en el empleo fue del 3,6%. En Fuerteventura, el crecimiento anual del empleo fue del 4,4% y en Lanzarote del 4,2%. Donde menos creció el empleo fue en La Palma, con un 2%. Por otra parte, el desempleo registrado bajó en un año un 6,1% en Canarias, disminuyendo en en todas las islas, excepto en El Hierro, donde se mantuvo en cifras similares a las del segundo trimestre de 2025.