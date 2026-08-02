Así era el Valhalla

El Valhalla (Valhöll en nórdico antiguo) es, probablemente, el lugar más famoso de toda la mitología nórdica. Su nombre, formado por los términos valr «los caídos en combate» y höll «salón» o «palacio», ya revela cuál era su función. Sin embargo, no era el paraíso vikingo tal y como solemos imaginarlo. Se trataba del gran salón de Odín, reservado únicamente a los guerreros más valientes, donde pasarían la eternidad preparándose para combatir en el Ragnarök, el fin del mundo según las creencias escandinavas.

Gran parte de lo que hoy sabemos sobre el Valhalla procede de dos grandes fuentes de la literatura nórdica medieval, las Eddas y las sagas islandesas. Aunque ambas hacen referencia a este lugar mítico, son las Eddas las que ofrecen la información más detallada. En particular, la Edda Poética, una recopilación de poemas anónimos de tradición oral, muchos de ellos compuestos antes de la cristianización de Escandinavia, permite conocer cómo lo imaginaban los antiguos nórdicos. Entre esos poemas destaca el Grímnismál, que describe el Valhalla como un inmenso salón con 540 puertas, techos cubiertos de escudos y muros formados por lanzas, concebido como la morada de los guerreros caídos en combate.

Siglos más tarde, la Edda Prosaica, escrita por Snorri Sturluson, amplió estas descripciones y explicó quiénes podían acceder al Valhalla, cómo transcurría la vida en su interior y cuál era su verdadero propósito, que consistía en preparar a los einherjar, los guerreros elegidos por Odín, para luchar junto a los dioses cuando llegara el Ragnarök.

Según las Eddas, el Valhalla era un edificio de dimensiones colosales situado en Asgard, el reino de los dioses. De las 540 puertas que describe el Grímnismál, podían salir por cada una de ellas 800 guerreros a la vez cuando llegara el Ragnarök, es decir, más de 430.000 guerreros preparados para marchar junto a Odín el día del fin del mundo.

Su arquitectura reflejaba su carácter marcial. El techo estaba cubierto de escudos, las vigas eran lanzas, los bancos estaban revestidos con cotas de malla y la luz procedía del brillo de las espadas. Sobre el tejado crecía el árbol Læraðr, del que se alimentaban la cabra Heiðrún, que producía hidromiel inagotable para los guerreros, y el ciervo Eikþyrnir, cuyos cuernos daban origen a numerosos ríos del mundo.

No todos los caídos en batalla accedían al Valhalla. Según las fuentes nórdicas, eran las valquirias quienes recorrían los campos de batalla y escogían a aquellos que habían demostrado un valor excepcional para conducirlos hasta el gran salón de Odín. La Edda Prosaica añade, además, que solo la mitad de los guerreros elegidos llegaban al Valhalla, mientras que la otra mitad era recibida por la diosa Freyja en Fólkvangr.

La vida en el Valhalla distaba mucho de ser un descanso eterno. Cada mañana, los einherjar salían a combatir entre sí con la misma ferocidad que habían demostrado en vida, muriendo y resucitando una y otra vez para perfeccionar sus habilidades de cara al Ragnarök. Al terminar la jornada regresaban al gran salón de Odín, donde las valquirias les servían un banquete compuesto por la carne del jabalí mágico Sæhrímnir, que revivía cada día tras ser sacrificado, y cantidades ilimitadas de hidromiel procedente de Heiðrún.

Entre festines, poesía y relatos de antiguas gestas, los guerreros disfrutaban de una existencia sin enfermedad, vejez ni escasez, dedicada exclusivamente al combate, la camaradería y la preparación para la batalla que decidiría el destino de dioses y hombres.

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Las valquirias no solo eran las encargadas de escoger a los guerreros que accederían al Valhalla y servirles durante los banquetes. Algunas fuentes también sugieren que podían establecer vínculos sentimentales con ciertos einherjar, reflejando un papel mucho más complejo que el de simples mensajeras de Odín. Su propia naturaleza resulta ambigua en la mitología nórdica, ya que unas tradiciones las presentan como divinidades menores, otras como espíritus sobrenaturales y otras como mujeres mortales elevadas a ese rango. Curiosamente, Odín no participaba en los banquetes como los demás guerreros. Según la Edda Prosaica, toda la carne que recibía se la entregaba a sus lobos, Geri y Freki, mientras él solo bebía vino.