La Aemet prevé altas temperaturas, calima y fuertes rachas de viento en Canarias para este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el calor mantenga su intensidad este martes, 4 de agosto, en Canarias. Los termómetros superarán los 34-35 ºC en amplias áreas del interior y alcanzarán los 37 ºC en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria, así como en las cumbres y la vertiente oeste de La Palma.

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado en la mayor parte del archipiélago. La calima se concentrará en altura y perderá intensidad durante la noche, mientras las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso.

Calor intenso y noches con valores elevados

Las temperaturas mínimas también permanecerán altas en las zonas más expuestas al episodio. En varios puntos del archipiélago no bajarán de los 25 ºC, mientras en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria pueden mantenerse por encima de los 28 ºC.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. La previsión contempla rachas muy fuertes en las vertientes sureste y oeste de Gran Canaria y La Gomera, además de las zonas altas de La Palma.

Marejada y viento fuerte en el mar

En las aguas costeras predominará el viento de componente norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con episodios ocasionales de fuerza 7 en sectores del sureste y oeste. En la costa norte bajará a fuerza 2 o 3.

El estado del mar oscilará entre marejada y fuerte marejada, con marejadilla en las costas del norte. También se espera mar de fondo del nordeste de alrededor de un metro, con tendencia a disminuir, mientras en las costas sur y suroeste habrá viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada.

Lanzarote

En Lanzarote predominará el cielo despejado, con calima en altura que remitirá por la noche. Las temperaturas mostrarán pocos cambios o un ligero descenso y superarán los 34 ºC en zonas interiores y de la vertiente este.

El viento moderado del nordeste alcanzará intervalos fuertes en el interior. La Aemet no descarta rachas muy fuertes durante las primeras y últimas horas del día. En Arrecife se esperan una mínima de 23 ºC y una máxima de 31 ºC.

Fuerteventura

En Fuerteventura también dominará el cielo despejado, con calima en altura hasta la noche. Las máximas bajarán ligeramente, aunque amplias zonas del interior y las costas del sur superarán los 34 ºC.

Algunos puntos pueden alcanzar los 37 ºC, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en el interior y en Jandía, donde puede aparecer alguna racha muy fuerte al final del día. Puerto del Rosario registrará entre 22 ºC y 28 ºC.

Gran Canaria

En Gran Canaria el cielo permanecerá despejado, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en el litoral norte durante las primeras y últimas horas. La calima en altura desaparecerá durante la noche y las temperaturas apenas variarán.

Los termómetros superarán los 34 ºC en gran parte de la isla, salvo en las costas del norte. En las medianías septentrionales pueden alcanzarse de forma puntual los 37 ºC, mientras las cumbres y medianías del sur y oeste superarán los 39 ºC, sin descartar valores por encima de los 40 ºC.

En las áreas más cálidas de Gran Canaria, las temperaturas nocturnas pueden no bajar de los 28 ºC. Esta persistencia del calor elevará la sensación térmica durante la madrugada y las primeras horas del día.

El viento moderado del nordeste dejará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las vertientes sureste y oeste, aunque perderá intensidad durante la tarde. Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima de 24 ºC y una máxima de 29 ºC.

Tenerife

En Tenerife se espera cielo despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste al comienzo y al final de la jornada. La calima permanecerá en altura y remitirá por la noche.

Las temperaturas superarán los 34-35 ºC en numerosas medianías orientadas al sur, este y oeste, además del Área Metropolitana. Algunos puntos del sur pueden alcanzar los 37 ºC, con mínimas superiores a los 25 ºC.

El viento del nordeste soplará moderado en Tenerife, con intervalos fuertes en el extremo oeste y en el litoral sureste. La previsión no descarta alguna racha muy fuerte durante la madrugada y al final del día.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se situarán entre los 24 ºC de mínima y los 31 ºC de máxima.

La Gomera

En La Gomera predominará el cielo despejado, aunque el litoral norte puede registrar nubes bajas durante las primeras y últimas horas. La calima en altura perderá intensidad por la noche.

Las zonas altas y las medianías orientadas al sur superarán los 35 ºC y, de forma local, los 37 ºC. Las mínimas pueden mantenerse por encima de los 25 ºC.

El viento moderado del nordeste alcanzará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las vertientes sureste y oeste de La Gomera.

San Sebastián de La Gomera registrará una temperatura mínima de 24 ºC y una máxima de 31 ºC.

La Palma

En La Palma se espera cielo despejado, salvo por nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas. La calima en altura remitirá durante la noche y las temperaturas apenas cambiarán.

Las medianías superarán los 35 ºC, mientras las cumbres y la vertiente oeste pueden alcanzar los 37 ºC. En estas zonas, las mínimas pueden no bajar de los 25 ºC.

El viento del nordeste soplará moderado en La Palma, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste. Las zonas altas registrarán rachas muy fuertes, aunque el viento amainará por la tarde.

Santa Cruz de La Palma tendrá una mínima de 26 ºC y una máxima de 33 ºC.

El Hierro

En El Hierro dominará el cielo despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas. La calima en altura remitirá por la noche.

Las zonas orientadas al sur y al este superarán los 35 ºC y, de manera puntual, los 37 ºC. Las temperaturas mínimas pueden permanecer por encima de los 25 ºC.

El viento moderado del nordeste ganará intensidad durante la segunda mitad del día en las zonas bajas del sureste y en el extremo oeste de El Hierro. También pueden registrarse rachas muy fuertes durante la madrugada y a últimas horas.

En Valverde se esperan una mínima de 22 ºC y una máxima de 29 ºC.