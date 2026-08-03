Canarias afronta este lunes otra jornada de calor extremo con temperaturas que podrían superar los 40 grados en Gran Canaria

Canarias continuará este lunes bajo los efectos de un episodio de calor intenso que seguirá dejando temperaturas muy elevadas en buena parte del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada dominada por los cielos despejados, la calima en altura y máximas que volverán a superar los 35 grados centígrados en numerosas zonas del interior de las islas.

Las áreas más afectadas serán, una vez más, las vertientes orientadas al sur y al oeste de las islas de mayor relieve, además del interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde el calor seguirá siendo especialmente intenso.

En algunos puntos, la previsión apunta a que los termómetros podrán alcanzar 37 grados, mientras que en determinadas zonas de Gran Canaria las temperaturas podrían situarse por encima de los 39 grados, sin descartarse registros superiores a los 40 grados.

A este escenario se suma la persistencia de temperaturas mínimas muy elevadas, especialmente en las medianías y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria, donde durante la madrugada los valores podrían mantenerse por encima de los 28 grados, favoreciendo una nueva noche de calor intenso.

La calima seguirá presente durante toda la jornada

Además de las altas temperaturas, la previsión meteorológica mantiene la presencia de calima en altura, un fenómeno que afectará a todas las islas y que puede reducir la calidad del aire y la visibilidad, especialmente en las zonas de mayor altitud.

En términos generales, predominarán los cielos despejados, aunque durante la noche podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas en sectores del norte y nordeste de varias islas.

Gran Canaria volverá a registrar las temperaturas más altas

La previsión sitúa nuevamente a Gran Canaria como la isla donde se esperan los registros más elevados del archipiélago.

La Aemet prevé que en gran parte del territorio insular se superen los 34 grados, con excepción del litoral norte.

Las condiciones más extremas se esperan en las cumbres y medianías orientadas al sur y al oeste, donde las temperaturas superarán los 39 grados y, de forma puntual, podrían sobrepasar los 40 grados.

En las medianías del norte también podrían alcanzarse de forma local los 37 grados.

En la capital, Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa las temperaturas entre los 23 y los 34 grados.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, registrándose intervalos fuertes y rachas muy intensas en las vertientes sureste y oeste, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Tenerife también mantendrá temperaturas muy elevadas

En Tenerife, el calor continuará afectando principalmente a las medianías orientadas al sur, este y oeste, así como al Área Metropolitana, donde se prevé superar los 35 grados.

En algunos puntos del sur de la isla podrían alcanzarse 37 grados, mientras que las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 25 grados, favoreciendo otra noche cálida.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores comprendidos entre los 25 y los 35 grados.

Lanzarote y Fuerteventura seguirán bajo un intenso episodio de calor

En las islas orientales también continuará el ambiente muy caluroso.

En Lanzarote se prevé una jornada despejada con calima en altura y temperaturas similares a las registradas durante los últimos días. En las zonas interiores y en la vertiente este se superarán los 34 grados, mientras que en Arrecife las temperaturas oscilarán entre 24 y 33 grados.

Por su parte, Fuerteventura volverá a registrar temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas del interior y del sur de la isla.

De forma puntual podrían alcanzarse los 37 grados, especialmente en aquellas áreas donde las mínimas nocturnas difícilmente bajarán de los 25 grados.

En Puerto del Rosario la previsión sitúa los valores entre 23 y 34 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro también sufrirán el calor

Las islas occidentales tampoco quedarán al margen del episodio.

En La Gomera, las medianías y zonas altas orientadas al sur volverán a superar los 35 grados, alcanzando localmente los 37 grados. En San Sebastián de La Gomera se esperan temperaturas entre 26 y 34 grados.

En La Palma, las máximas también superarán los 35 grados en medianías y cumbres. En el municipio de El Paso podrían registrarse valores por encima de los 37 grados, mientras que en Santa Cruz de La Palma se esperan entre 21 y 28 grados.

Por su parte, El Hierro registrará temperaturas superiores a los 35 grados en las zonas orientadas al sur y este, con máximas que localmente podrían llegar a 37 grados. En Valverde la previsión sitúa los termómetros entre 21 y 29 grados.

Viento moderado y fuerte marejada en el litoral

El viento continuará soplando del nordeste, con intensidad moderada y intervalos fuertes en diferentes puntos del archipiélago.

La Aemet no descarta rachas muy fuertes durante la madrugada y a últimas horas del día en zonas especialmente expuestas de las islas montañosas.

En el mar, la previsión contempla viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 6, aumentando localmente a fuerza 7. El estado de la mar será de marejadilla o marejada, evolucionando a fuerte marejada en las costas de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, además de mar de fondo del nordeste con olas de entre uno y dos metros.