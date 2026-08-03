Canarias reclama una Ley de Costas más ambiciosa que agilice la gestión litoral y competencias

El Gobierno de Canarias cree necesario modificar la Ley de Costas estatal para actualizarla y unificar criterios sobre las competencias que se conceden a las autonomías sobre su litoral, de esta forma lo indicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. A su juicio, el traspaso de competencias sobre costas efectuado a Canarias es "incompleto e insuficiente", tanto en lo referente a medios humanos como técnicos, jurídicos o económicos.

Las competencias sobre el litoral están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, recordó Rodríguez, quien destacó la falta de criterio común y la desigualdad en las cesiones de unas comunidades autónomas a otras. "Galicia, por ejemplo, no incluye en su Estatuto de Autonomía las competencias sobre costas, pero elaboró una ley que el Tribunal Constitucional respaldó y disfruta de una cesión amplia", dijo el consejero durante una rueda de prensa en la que presentó el I Congreso de Costas de Canarias que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). La gobernanza de las comunidades autónomas sobre el litoral, su desarrollo y el medio ambiente son algunos de los asuntos que se abordarán durante los próximos 15 y 16 de octubre.

Un proyecto renovador

El Congreso surge del proyecto "77 municipios costeros, un territorio", en referencia a los municipios afectados de los 88 que forman el Archipiélago. El proyecto que promete renovar una, "desfasada normativa", como afirmaron Antonio Acosta y Mari Brito el pasado mes de junio, ahora impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Su objetivo es fomentar el trabajo entre los municipios y el Gobierno de Canarias y contribuir a agilizar los trámites y los procedimientos de gestión del dominio público marítimo-terrestre. "De esta forma se presentará el borrador de la Ley de Costas de Canarias y se fomentará el diálogo entre las comunidades autónomas que disponen de litoral", apuntó el consejero.