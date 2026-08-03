Cristina revela nuevas dudas sobre la perra de Chenoa: «Se la llevaron dentro de mi casa»

El caso de Lola, la perra desaparecida en Tenerife en abril de 2024, entra en una nueva fase. Cristina López Setién, su propietaria, asegura que la ampliación de la denuncia ya ha llegado al equipo encargado de investigarla y que las actuaciones serán trasladadas al juzgado. «Ya están con la investigación y ya lo van a pasar al juzgado», explica en un nuevo vídeo publicado para actualizar el estado de un asunto que comenzó cuando creyó reconocer a Lola en Cloe, la perra que actualmente convive con Chenoa.

La mujer admite que apenas puede aportar más detalles porque el procedimiento avanza con lentitud. «Todo va muy despacio en este asunto. Entonces, queda esperar y ya está», señala. Su relato continúa siendo una versión pendiente de comprobación y no acredita por sí solo que Lola y Cloe sean el mismo animal.

La ampliación de la denuncia ya está siendo investigada

Cristina sostiene que las autoridades ya disponen de la documentación que ha recopilado, incluidas las denuncias, la información del microchip, las vacunas, las fotografías y las conversaciones relacionadas con el caso.

En el vídeo afirma que decidió mostrar parte de esos documentos para responder a quienes cuestionan que hubiera acudido a las autoridades antes de exponer públicamente la historia.

«Sale la fecha de que incluso se ha hecho esto antes de que yo lo subiera a las redes», asegura. Según su versión, hizo pública la situación para comprobar que Chenoa conocía directamente sus sospechas, después de haber intentado contactar previamente con su entorno.

La mujer insiste en que no considera cerrado el caso pese al comunicado difundido desde el entorno de la cantante. «El tema no está zanjado. El tema lo zanjará un juez, no ella», afirma.

También sostiene que no ha recibido ninguna prueba que descarte su hipótesis. «Supuestamente se han hecho todas las pruebas pertinentes, pero a mí no me han enseñado nada. Simplemente se ha enviado un comunicado», añade.

Estas declaraciones reflejan únicamente la posición de Cristina López Setién. La existencia, el contenido y el resultado de esas supuestas comprobaciones no pueden verificarse a partir del vídeo.

Las preguntas sobre la llegada de la perra sin microchip

Una de las principales novedades de su publicación se centra en el protocolo seguido cuando la perra apareció en Málaga, supuestamente sin microchip.

Cristina asegura haber consultado el pliego técnico de la perrera municipal y sostiene que el centro tenía la obligación de intentar localizar al propietario del animal antes de completar el proceso de adopción.

«Cuando un perro llega sin chip a una perrera, no se queda ahí y ya está», afirma. Según su interpretación de la documentación, además de pasar una cuarentena, debía realizarse algún intento de localización del dueño.

La mujer cita concretamente el apartado 4.3.b del pliego de condiciones técnicas y afirma que espera una respuesta del Ayuntamiento sobre las actuaciones realizadas en aquel momento. También sostiene que la Policía habría solicitado información al centro.

«Tienen la obligación de intentar localizar al dueño. Aunque no tenga chip, supuestamente», recalca. Su principal pregunta es si se publicó alguna fotografía, aviso o comunicación para encontrar al posible propietario antes de que la perra fuera entregada en adopción.

Cristina afirma que desde la perrera le indicaron que los animales encontrados en malas condiciones suelen publicarse en Instagram. Sin embargo, dice no haber localizado ninguna publicación de Cloe en esa cuenta.

«No hay nada. No hay nada», sostiene, antes de pedir que se explique qué procedimiento se siguió y por qué no aparece ningún aviso público sobre el animal.

El vídeo no incluye una respuesta directa del Ayuntamiento ni de la protectora a estas afirmaciones. Tampoco permite comprobar de forma independiente si existieron otros métodos de búsqueda del propietario.

«Se la llevaron dentro de mi casa»

Cristina también introduce un detalle relevante sobre la desaparición de Lola en Tenerife. Frente a los comentarios que la acusan de haber dejado al animal suelto o sin vigilancia, asegura que la perra no desapareció mientras paseaba por una zona exterior.

«La vez que se la llevaron, se la llevaron dentro de mi casa», afirma de manera tajante.

Según su relato, dos días antes alguien habría intentado llevarse a Lola mientras estaba con su hijo y una amiga dentro del complejo Laguna Park 2. Cristina plantea la posibilidad de que esa persona escuchara en qué apartamento vivían y regresara posteriormente.

«A las dos noches desapareció la perra de allí, de dentro de mi casa», señala.

Esta versión amplía el relato inicial sobre la desaparición, pero sigue basándose en el testimonio de la propietaria. No consta en la transcripción ninguna resolución policial que determine quién se llevó al animal ni cómo salió de la vivienda.

Cristina cuestiona el supuesto maltrato de Cloe

La parte más crítica del nuevo vídeo llega cuando Cristina analiza unas declaraciones realizadas por Chenoa durante la presentación de Cloe en el programa La Revuelta.

En aquel espacio, la cantante explicó que la perra era adoptada y que había llegado «muy zurradilla», una expresión con la que sugirió que el animal había sufrido antes de estar con ella.

Cristina pone en duda ese relato y pregunta qué ocurrió durante los meses transcurridos entre la llegada de la perra a la protectora, en septiembre de 2024, y su adopción en diciembre del mismo año.

«Una perra que aparece en una perrera en septiembre de 2024, supuestamente, llega a manos de Chenoa el 22 de diciembre de 2024. Cuatro meses. ¿Y la perra te llega zurrada?», plantea.

La mujer asegura disponer de fotografías tomadas antes de la adopción en las que, según su valoración, la perra no aparece golpeada ni en malas condiciones.

«Me han pasado fotos de la perra antes de que Chenoa la adoptara. La perra está perfectamente», sostiene.

A partir de esas imágenes, Cristina acusa al entorno de construir una versión que, a su juicio, no encaja con el estado aparente del animal. «Yo no sé qué circo se está montando aquí de que esa perra ha sido maltratada», llega a afirmar.

Sin embargo, unas fotografías no permiten descartar que un animal haya sufrido maltrato con anterioridad. Tampoco es posible determinar su estado veterinario, su comportamiento o su historial únicamente mediante imágenes o vídeos difundidos en redes sociales.

Cristina reconoce que la protectora debería disponer de informes capaces de acreditar cómo llegó la perra y qué atención recibió. «La perrera tendrá un informe en el que podrá corroborar que esa perra ha venido zurrada y maltratada», señala.

La prueba de ADN sigue siendo su última petición

Pese a las nuevas dudas que plantea, el objetivo principal de Cristina no ha cambiado. Quiere una comprobación objetiva que confirme o descarte definitivamente que Cloe pueda ser Lola.

La propietaria asegura que inicialmente pidió poder acercarse al animal porque confía en que la reconocería. Solo después, al no obtener esa posibilidad, planteó realizar una prueba genética.

«Lo del ADN lo he pedido de último recurso», explica. «Yo voy, que esa perra me va a reconocer, porque es mi perra», añade.

También rechaza las acusaciones aparecidas en redes sociales sobre un posible abandono o maltrato por su parte. «Yo jamás la he maltratado, ni la he abandonado», asegura.

Su petición se mantiene en los mismos términos: una prueba realizada con garantías y, preferiblemente, en su presencia. Hasta que exista una comprobación veterinaria o judicial, las semejanzas físicas, las fechas y las fotografías continuarán siendo indicios, no una identificación concluyente.

«Todo se va a hacer por el juzgado»

Cristina cierra el vídeo insistiendo en que no pretende resolver el conflicto mediante una disputa pública. Asegura que las siguientes actuaciones se desarrollarán por la vía judicial.

«Esto no se va a quedar así. Y de verdad no lo digo por polémica, porque todo se va a hacer por el juzgado», afirma.

También admite que, por ahora, apenas puede aportar más información. «Ya solo queda esperar. Esperar, esperar y esperar», concluye.

El caso queda así pendiente de tres cuestiones esenciales: qué investigación desarrollarán las autoridades, qué documentación conserva la protectora sobre la llegada de Cloe y si finalmente se ordenará alguna prueba capaz de determinar si existe relación entre la perra adoptada por Chenoa y Lola, desaparecida en Tenerife.

Hasta entonces, las afirmaciones de Cristina López Setién deben considerarse alegaciones pendientes de comprobación, no hechos acreditados ni una acusación demostrada contra Chenoa o contra la entidad que gestionó la adopción.