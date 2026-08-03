Las muertes de motoristas en Canarias caen un 20% en los primeros siete meses de este año

Un hombre de 62 años pierde el control de su moto y sale de la calzada en la autopista del Sur, en el municipio de Adeje. Faltan cinco minutos para las dos y media de la tarde. En el kilómetro 78 de la vía un bombero libre de servicio trata de reanimarlo. A su llegada, el personal sanitario de dos ambulancias lo vuelve a intentar, pero no lo consiguen. La víctima muere. Esta serie de hechos sucedieron el pasado 25 de julio en la isla de Tenerife y la persona implicada es la última víctima mortal conocida en un siniestro vial con una moto implicada.

Pese a este último incidente, en Canarias los fallecimientos de motoristas han bajado un 20% en los primeros siete meses de este año. Para la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, esta cifra supone un "frenazo" a los desalentadores porcentajes de crecimiento en las víctimas mortales de tráfico registrados el año pasado. No en vano, las muertes de motoristas en el Archipiélago entre enero y julio de este año han sumado dieciséis, frente a las veinte contabilizadas en el mismo periodo del 2025.

No obstante, la asociación de expertos apunta que "siguen siendo cifras demasiado elevadas" y advierte: más de la mitad de esos sucesos mortales se registraron en carreteras y calles de Tenerife, tal y como recoge el colectivo.

Mayor densidad de tráfico

Bernardo Hernández, experto canario en Seguridad Vial, se muestra cauteloso ante las cifras. "Las víctimas siguen siendo muchas, por lo que estamos orgullosos, pero no satisfechos", recalca.

El experto indica que cada vez "hay mayor densidad de tráfico, de coches y motos, en las calles y carreteras". Por eso, solicita a los motoristas cambiar las conductas, no relajarse y elevar la prudencia en estos meses.

Como recuerda, en Canarias el buen tiempo y el firme seco de las vías anima a muchos motoristas a salir a disfrutar de excursiones y rutas. Pero esa realidad no debe implicar que se baje el umbral de las medidas de seguridad o el exceso de confianza, pues la curva y la señalización, por ejemplo, siguen siendo las mismas, apunta Hernández.

Datos globales

Este descenso en los siniestros con motocicleta, sin embargo, no se ha manifestado en todos los ámbitos. En lo que respecta al conjunto de usuarios de las vías, en los siete primeros meses del 2026, han fallecido en Canarias 45 personas en total. Es decir, la misma cantidad de víctimas mortales que en el 2025 por estas fechas. Una cifra que ascendió hasta 82 personas en total durante el transcurso del año pasado.

Por islas, en Tenerife perdieron la vida en las calles y carreteras 23 personas, 17 en Gran Canaria, dos en La Palma, así como uno en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera.

En el caso concreto de los motoristas fallecidos, diez murieron en Tenerife, cinco en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.

Otros usuarios vulnerables

Además, siete víctimas mortales eran peatones y otras dos más circulaban en bicicleta, según los datos recogidos por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, a partir de datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), 1-1-2 Canarias, policías locales, medios de comunicación y la plataforma Canarias en Moto.

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Hasta el 31 de julio hubo 606 heridos, que supone un 10% menos que el pasado ejercicio. De esas víctimas, 135 fueron motoristas, lo que representa un 34% menos que en el 2025.