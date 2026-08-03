Multa de 200 euros por acceder a algunas zonas de las ciudades en coche este verano: la DGT avisa a los conductores canarios sobre el distintivo V-25
La DGT recuerda que no cumplir con la normativa puede acarrear sanciones económicas
Durante julio y agosto los desplazamientos por carretera aumentan considerablemente y la Dirección General de Tráfico (DGT) espera alrededor de 104 millones. Antes de iniciar la marcha, los conductores deben revisar el estado del coche, llevar los elementos obligatorios y conocer las normas de circulación son algunos de los aspectos clave para evitar problemas durante el trayecto.
Sin embargo, existe un distintivo que muchos usuarios no tienen en cuenta y puede generar problemas al llegar a determinadas ciudades con el vehículo.
Qué es el distintivo ambiental V-25
El distintivo V-25 es la etiqueta ambiental que clasifica los vehículos según sus emisiones contaminantes y su eficiencia energética. Esta clasificación permite a los ayuntamientos aplicar restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas creadas para reducir la contaminación en los núcleos urbanos y limitar el acceso de los vehículos más contaminantes.
La DGT establece cuatro categorías:
- Etiqueta 0 emisiones (Azul): para vehículos eléctricos, híbridos enchufables con autonomía suficiente y vehículos de pila de combustible.
- Etiqueta ECO (Verde y Azul): para híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos de gas.
- Etiqueta C (Verde): para turismos de gasolina más modernos y diésel matriculados desde 2015.
- Etiqueta B (Amarilla): ara vehículos de gasolina y diésel más antiguos que todavía cumplen los requisitos mínimos.
Multas de 200 euros
Las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones dependen de cada ayuntamiento, por lo que las condiciones pueden variar de una ciudad a otra. Los conductores que accedan con un vehículo que no cumple los requisitos establecidos en una ZBE pueden enfrentarse a una multa de 200 euros.
Tráfico recomienda consultar la normativa local y comprobar qué vehículos pueden acceder a estas zonas antes de lanzarse a la carretera para evitar sanciones económica.
Aunque recomienda colocar el distintivo ambiental en un lugar visible del vehículo, preferentemente en la parte inferior derecha del parabrisas delantero, la normativa no obliga a llevar la pegatina colocada. Además, la etiqueta solo tiene validez en España.
La baliza V-26 obligatoria en los desplazamientos
El distintivo de emergencia V-16 llegó el pasado 1 de enero para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, con el objetivo de señalizar si un vehículo ha quedado detenido porque ha sufrido una avería o emergencia en carretera. Esta señalización es obligatorio llevarla en un lugar accesible para poder acceder a ella lo más rápido posible y señalizar la incidencia.
Con el aumento de los desplazamientos durante el verano, la DGT insiste en la importancia de revisar los elementos obligatorios y documentación antes de iniciar las vacaciones para evitar imprevistos.
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