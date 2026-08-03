Multa de 200 euros por acceder a algunas zonas de las ciudades en coche este verano: la DGT avisa a los conductores canarios sobre el distintivo V-25

Durante julio y agosto los desplazamientos por carretera aumentan considerablemente y la Dirección General de Tráfico (DGT) espera alrededor de 104 millones. Antes de iniciar la marcha, los conductores deben revisar el estado del coche, llevar los elementos obligatorios y conocer las normas de circulación son algunos de los aspectos clave para evitar problemas durante el trayecto.

Sin embargo, existe un distintivo que muchos usuarios no tienen en cuenta y puede generar problemas al llegar a determinadas ciudades con el vehículo.

Qué es el distintivo ambiental V-25

El distintivo V-25 es la etiqueta ambiental que clasifica los vehículos según sus emisiones contaminantes y su eficiencia energética. Esta clasificación permite a los ayuntamientos aplicar restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas creadas para reducir la contaminación en los núcleos urbanos y limitar el acceso de los vehículos más contaminantes.

La DGT establece cuatro categorías:

Etiqueta 0 emisiones (Azul): para vehículos eléctricos, híbridos enchufables con autonomía suficiente y vehículos de pila de combustible.

para vehículos eléctricos, híbridos enchufables con autonomía suficiente y vehículos de pila de combustible. Etiqueta ECO (Verde y Azul): para híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos de gas.

para híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos de gas. Etiqueta C (Verde): para turismos de gasolina más modernos y diésel matriculados desde 2015.

para turismos de gasolina más modernos y diésel matriculados desde 2015. Etiqueta B (Amarilla): ara vehículos de gasolina y diésel más antiguos que todavía cumplen los requisitos mínimos.

Etiquetas medioambientales DGT / L.P

Multas de 200 euros

Las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones dependen de cada ayuntamiento, por lo que las condiciones pueden variar de una ciudad a otra. Los conductores que accedan con un vehículo que no cumple los requisitos establecidos en una ZBE pueden enfrentarse a una multa de 200 euros.

Tráfico recomienda consultar la normativa local y comprobar qué vehículos pueden acceder a estas zonas antes de lanzarse a la carretera para evitar sanciones económica.

Aunque recomienda colocar el distintivo ambiental en un lugar visible del vehículo, preferentemente en la parte inferior derecha del parabrisas delantero, la normativa no obliga a llevar la pegatina colocada. Además, la etiqueta solo tiene validez en España.

La baliza V-26 obligatoria en los desplazamientos

El distintivo de emergencia V-16 llegó el pasado 1 de enero para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, con el objetivo de señalizar si un vehículo ha quedado detenido porque ha sufrido una avería o emergencia en carretera. Esta señalización es obligatorio llevarla en un lugar accesible para poder acceder a ella lo más rápido posible y señalizar la incidencia.

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario? / Neomotor

Con el aumento de los desplazamientos durante el verano, la DGT insiste en la importancia de revisar los elementos obligatorios y documentación antes de iniciar las vacaciones para evitar imprevistos.