Revisiones médicas, vacunas y atención bucodental: así protege Canarias a los niños saharauis

Cada verano, decenas de niños y niñas saharauis llegan a Canarias para participar en el programa solidario 'Vacaciones en Paz', una iniciativa que les permite pasar unas semanas alejados de las duras condiciones de los campamentos de refugiados. Durante su estancia, el Servicio Canario de la Salud (SCS) aplica un protocolo específico para revisar su estado de salud, prevenir enfermedades y facilitar su integración en las familias de acogida.

Este documento, elaborado por la Dirección General de Programas Asistenciales, tiene como objetivo detectar posibles problemas de salud, promover hábitos saludables y garantizar que los menores reciban la atención sanitaria que puedan necesitar durante los meses de verano.

Revisiones médicas y seguimiento sanitario

La primera consulta contempla una valoración completa del estado de salud del menor. Los profesionales sanitarios realizan una historia clínica, una exploración física y diferentes pruebas de cribado para detectar posibles patologías. Si es necesario, se inicia el tratamiento correspondiente y se deriva al paciente tanto a las unidades de salud bucodental como a los servicios hospitalarios especializados.

El protocolo también incluye la revisión del calendario vacunal para comprobar que las inmunizaciones se ajustan a las recomendaciones de la República Árabe Saharaui Democrática y coordinar, cuando sea preciso, las actuaciones con las asociaciones responsables del programa.

Protocolo 'Vacaciones en Paz' del SCS / SCS

Consejos para las familias de acogida

Además de la atención médica, el documento recoge una serie de recomendaciones dirigidas a las familias que acogen a estos menores durante el verano. Entre ellas figura extremar la prevención de accidentes, especialmente los relacionados con piscinas, playas, intoxicaciones, caídas o atropellos.

También se insiste en la importancia de cuidar el bienestar emocional de los niños y niñas, favoreciendo un ambiente familiar tranquilo, evitando situaciones que puedan generar conflictos con otros menores del hogar y manteniendo el contacto con sus familias en los campamentos de refugiados.

Alimentación y hábitos saludables

El protocolo recomienda ofrecer una alimentación variada basada en la dieta mediterránea, rica en frutas y verduras y respetuosa con sus costumbres culturales y religiosas, evitando alimentos derivados del cerdo. Asimismo, aconseja reducir el consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y golosinas.

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Entre las pautas también se anima a establecer rutinas propias de las vacaciones, fomentando los juegos al aire libre, la convivencia con amistades y vecinos y la participación en actividades que favorezcan su integración durante la estancia en Canarias.