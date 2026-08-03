Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando

La Base Aérea de Gando acogió este lunes el acto de toma de posesión del teniente coronel Víctor Manuel Pastor Bejarano como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON). La ceremonia estuvo presidida por el jefe del Mando Aéreo de Canarias, el general de división Francisco Javier Vidal Fernández, y contó con la asistencia de autoridades civiles y militares, entre ellas la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans, además de familiares y amigos.

Durante su intervención, el nuevo jefe del GRUALERCON aseguró que asume la responsabilidad con el compromiso de dirigir una unidad "cohesionada, competente y plenamente consciente" de la relevancia de su misión: contribuir diariamente al control del espacio aéreo de soberanía nacional con los niveles de eficacia, rigor y disponibilidad que exige el Ejército del Aire y del Espacio. Asimismo, destacó los retos que afrontará la unidad en los próximos años, entre ellos la modernización de sus sistemas y la incorporación de nuevas capacidades.

Natural de Sevilla, el teniente coronel Víctor Manuel Pastor Bejarano pertenece a la 46.ª promoción de la Academia General del Aire y del Espacio, de la que egresó en julio de 1995. A lo largo de su trayectoria profesional ha prestado servicio en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en Murcia; en el Ala 23 de la Base Aérea de Badajoz; en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz); en el Ala 78 de la Base Aérea de Armilla (Granada), y en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en Constantina (Sevilla), donde ejerció como jefe de la unidad.

Además, participó en 2007 en la operación ISAF desarrollada en Afganistán y ha tomado parte en distintas jornadas de Supervivencia, Fuga y Evasión celebradas en Portugal. Entre las condecoraciones que ha recibido figuran tres Cruces del Mérito Aeronáutico, la Placa, la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como la Medalla OTAN No Artículo 5 ISAF.

El Grupo de Alerta y Control, con sede en la Base Aérea de Gando, tiene como misión participar de forma permanente en las operaciones de vigilancia, seguridad, control y policía aérea de los espacios aéreos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. La unidad es la responsable de la defensa aérea permanente del archipiélago canario, una labor que desarrolla los 365 días del año y que, si fuera necesario, podría extenderse al resto del espacio aéreo nacional. Según destaca el Mando Aéreo de Canarias, se trata de una labor discreta, aunque determinante para el desarrollo de cualquier misión aérea.