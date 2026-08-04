La Aemet detalla para hoy martes calor, calima y viento fuerte en Canarias: estas serán las zonas más afectadas
Las temperaturas superarán los 34 °C en amplias zonas del archipiélago, mientras que Gran Canaria y La Palma registrarán los valores más elevados
La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el calor continúe este martes 4 de agosto de 2026 en Canarias, aunque las temperaturas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero descenso general.
Los termómetros superarán los 34 °C en amplias zonas del interior y en las vertientes orientadas al sur y oeste. Los valores más extremos se concentrarán en Gran Canaria, donde podrán rondarse los 39 °C, y en La Palma, con registros próximos a 37 °C en cumbres y medianías del oeste.
El calor también se mantendrá durante la noche en las áreas más afectadas. En estas zonas, las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 25 °C, lo que dejará un ambiente especialmente cálido durante la madrugada.
Predominarán los cielos despejados en el archipiélago, salvo algunos intervalos de nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras y últimas horas del día.
También habrá calima en altura, que afectará principalmente a las zonas elevadas de las islas montañosas.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En estas zonas serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en Gran Canaria, La Gomera y el entorno de El Paso, en La Palma.
LANZAROTE — Cielos despejados y calor en el interior
Predominará el ambiente despejado durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente en zonas interiores y orientadas al sur y oeste, donde podrán superarse los 34 °C. El viento del nordeste soplará moderado.
FUERTEVENTURA — Sol y temperaturas por encima de 34 °C
La jornada estará marcada por los cielos despejados y el calor. En amplias zonas del interior y en las vertientes del sur y oeste se superarán los 34 °C. El viento será moderado del nordeste.
GRAN CANARIA — Hasta 39 °C y rachas muy fuertes
Los cielos permanecerán despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. La calima afectará especialmente a las zonas altas. Las vertientes orientadas al sur y oeste podrán registrar temperaturas próximas a los 39 °C, mientras que las mínimas podrían no bajar de 25 °C. El viento tendrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.
Temperaturas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 29 °C.
TENERIFE — Calor en medianías y calima en altura
Predominarán los cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras y últimas horas. La calima se concentrará en medianías y zonas altas. Las temperaturas superarán los 34 °C en áreas interiores y vertientes del sur y oeste. En los puntos más cálidos, las mínimas podrían mantenerse por encima de los 25 °C. El viento se reforzará en los extremos sureste y noroeste.
Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife: 24 / 32 °C.
LA GOMERA — Calor y posibles rachas muy fuertes
El cielo estará despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte al comienzo y al final del día. Las temperaturas superarán los 34 °C en zonas interiores y vertientes del sur y oeste. El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas más expuestas.
LA PALMA — Hasta 37 °C en el oeste y viento fuerte en El Paso
Predominarán los cielos despejados, con algunas nubes bajas en el litoral norte durante las primeras y últimas horas. La calima afectará a medianías y cumbres. En las cumbres y medianías del oeste podrán alcanzarse alrededor de 37 °C, con mínimas que podrían no bajar de 25 °C en las áreas más cálidas. El viento podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en la zona de El Paso.
EL HIERRO — Ambiente despejado y temperaturas elevadas
La jornada será mayoritariamente soleada, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas superarán los 34 °C en zonas interiores y vertientes orientadas al sur y oeste. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste.
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