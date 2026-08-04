Psicólogos, trabajadores sociales y terapia ocupacional: Canarias invierte en los centros de mayores para promover el envejecimiento activo

Rosalía, una de las usuarias de la residencia hogar Nuestra Señora del Pino de Las Palmas de Gran Canaria, nació en el año 1923. Con 102 primaveras bajo su brazo, el paso del tiempo la ha limitado físicamente y tiene problemas para andar. Sin embargo, su mente, lo que nos hace seguir siendo quién somos, está en perfecto estado: tanto es así que, tras más de un siglo de vida, continúa tejiendo muñecas a crochet.

Esta actividad, al igual que las que realizan los otros 224 ancianos adscritos al centro, forma parte del programa de envejecimiento activo impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Esta iniciativa subvenciona con 60.000 euros anuales a residencias de ancianos y entidades sociales de las Islas para la incorporación de un equipo multidisciplinar que incluye una trabajadora social, una fisioterapeuta y una psicóloga. Enmarcado en el Plan Maresía de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, contempla un amplio conjunto de actividades, programas y proyectos destinados a promover la longevidad activa, el envejecimiento saludable y la autonomía de las personas mayores.

El viceconsejero Francisco Candil visitó este martes las instalaciones de la residencia grancanaria para conocer de primera mano el trabajo que se realiza en esa línea, como una dinámica cognitiva realizada en una sala con alrededor de una veintena de residentes. En ella, cada uno de los ancianos tenía un recorte con un día de la semana, un número y un clima (soleado o nublado, por ejemplo). Entre todos, construyeron a viva voz la jornada presente: martes, tres de agosto, soleado. Esto, aunque parezca simple, es una actividad que favorece la integración entre residentes y refuerza la capacidad de atención y la memoria de los usuarios.

La madre Paula, directora de la residencia, afirmó durante la visita del viceconsejero que están "muy contentas con el trabajo que realizan" y que los profesionales incorporados "se han compenetrado muy bien con los ancianos". En ese sentido, añadió que, aunque al principio les pareció que "era un mundo" integrar a los profesionales en el día a día del centro, "se han integrado muy bien" y mejoran el seguimiento del estado de sus residentes.

El viceconsejero aprovechó la ocasión para destacar el proceso de modificación del nuevo decreto de acreditación de atención a la dependencia y de sus servicios, que "apostará por un modelo más amable de centros que nuestros mayores conciban como un verdadero hogar". Al respecto de la residencia Nuestra Señora del Pino, comenta que el decreto "contempla cláusulas transitorias que permitirán que se puedan ir adaptando a este nuevo modelo o, cuando las condiciones estructurales del centro no lo permitan, puedan cambiar su modelo de atención hacia el establecido en el futuro decreto". Finalmente, matizó que estas medidas "se suman a la estrategia de desinstitucionalización" puesta en marcha por la Consejería, "con el fin de mejorar los servicios de atención domiciliaria y promover la autonomía de las personas dependientes".