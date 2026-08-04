Canarias registra este año su séptimo julio más caluroso desde 1961 según la Aemet

Canarias registró en julio una temperatura media de 23,5 grados, un valor que superó en 1,2 grados el promedio del periodo de referencia. El dato situó al mes como el séptimo julio más cálido desde 1961, en un contexto marcado por tres episodios de altas temperaturas y un carácter "muy cálido" en casi todo el archipiélago.

El avance climatológico que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicó este martes sitúa la media en 24,5 grados en la provincia de Las Palmas y en 22,3 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Ola de calor y calima en Las Palmas de Gran Canaria (1/8/2026) / Andrés Cruz

Un julio muy cálido en las dos provincias

Las dos provincias presentaron un carácter "muy cálido". Las Palmas registró su cuarto julio más cálido de la serie histórica, mientras Santa Cruz de Tenerife anotó el noveno.

Las temperaturas máximas medias llegaron a 27,6 grados en el conjunto de las islas, 1,5 grados por encima de lo normal. Las mínimas medias alcanzaron los 19,5 grados, con una anomalía positiva de 1 grado, lo que colocó al mes como el quinto julio con las noches más cálidas desde 1961.

La Aemet identificó tres episodios cálidos: del 4 al 8 de julio, del 15 al 24 y del 29 al 31. El primero respondió a la expansión de la dorsal africana sobre el archipiélago y alcanzó su mayor intensidad los días 7 y 8, con anomalías de hasta 4,4 grados. El tercer episodio resultó el más intenso. El 31 de julio, la temperatura media llegó a 27 grados .

Solo ocho días cerca de la media climática

La Aemet señala que solo ocho días del mes registraron temperaturas iguales o inferiores a la media. Amplias zonas de las islas orientales, además de La Gomera y El Hierro, anotaron anomalías de entre 1,5 y 2,5 grados.

El carácter caluroso predominó en prácticamente todo el archipiélago. Este comportamiento térmico reflejó tanto el aumento de las máximas diurnas como la persistencia de temperaturas elevadas durante la noche.

Tasarte, en Gran Canaria, alcanzó los 40,7 grados

La temperatura más alta del mes se registró el 30 de julio en Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, donde los termómetros marcaron 40,7 grados.

A continuación se situaron El Paso, en La Palma, y Arure, en La Gomera, con 38 grados. En Tenerife, la máxima llegó a 37,6 grados en Las Mercedes-Llano Los Loros.

Una madrugada con 30,3 grados en San Bartolomé de Tirajana

El valor mínimo más elevado del mes correspondió a Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, con 30,3 grados durante la madrugada del 7 de julio. Ese registro representó la única noche tórrida del mes en Canarias.

El observatorio de Izaña, situado a 2.369 metros de altitud, anotó el día 31 una mínima de 20,6 grados. Ese dato supuso una noche tropical, un fenómeno poco habitual a esa altitud.

El quinto mes con más noches tropicales de la Aemet

La Aemet contabilizó 1.236 registros de noches tropicales en las estaciones meteorológicas del archipiélago durante julio. La media alcanzó las 16,26 noches tropicales por estación, por encima de los últimos años analizados.

Estos datos sitúan las temperaturas nocturnas como uno de los elementos más destacados del mes. Julio ocupó el quinto puesto entre los meses con las noches más cálidas de toda la serie iniciada en 1961.

Lluvias escasas, pero superiores a la media

Las precipitaciones resultaron escasas, como suele ocurrir en julio, aunque superaron el promedio climático. Canarias acumuló 1,7 litros por metro cuadrado, el 189 % del valor esperado, por lo que el mes presentó un carácter húmedo y ocupó el undécimo puesto entre los julios más lluviosos desde 1961.

Las lluvias se concentraron los días 1 y 2, el 11 y entre el 25 y el 26 de julio, debido principalmente a la nubosidad de los alisios y al paso de un frente debilitado. Los mayores acumulados se localizaron en Sauces-San Andrés-Balsa Adeyahame, en La Palma, con 21,2 litros por metro cuadrado; Agulo-Juego de Bolas, en La Gomera, con 18,2; y Valverde, en El Hierro, con 14,4 litros por metro cuadrado.