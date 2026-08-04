Las multas de 600 euros que pueden recibir los conductores en sus buzones este verano: la DGT vigila los vehículos canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha ha puesto en marcha desde el día 3 de agosto hasta el próximo domingo 9, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad con el objetivo de reducir uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de carretera.

El dispositivo se desarrollará dentro de la campaña europea impulsada por RoadPol (European Roads Policing Network) y contará en España con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de las policías autonómicas y locales que decidan sumarse.

Más controles durante los desplazamientos de verano

La campaña coincide con uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano, en el que se mezclan los grandes desplazamientos hacia zonas vacacionales con numerosos trayectos cortos durante los días de descanso. Por este motivo, Tráfico reforzará los controles en carreteras convencionales, autopista, autovías y vías urbanas.

Tráfico pondrá principalmente el foco en "los tramos donde la velocidad constituye un mayor factor de riesgo y donde existe una mayor concentración de siniestros".

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico controla la velocidad / LP / DLP

La velocidad uno de los principales causantes de accidentes de tráfico

La DGT recuerda que la velocidad inadecuada continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad vial. Según los datos del organismo, en 2024 la velocidad tuvo una incidencia determinante en 307 siniestros mortales, lo que representa el 22% del total en el ámbito de la DGT.

Además de aumentar la probabilidad de sufrir un accidente al reducir el tiempo de reacción y aumentar la distancia de frenado, la velocidad incrementa la gravedad de las lesiones.

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) señala que "reducir tan solo 1 km/h la velocidad media permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en las carreteras de la Unión Europea. Por el contrario, un aumento en 10 km/h incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal".

Multas por exceso de velocidad

Superar los límites establecidos puede suponer sanciones económicas de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta 6 puntos del permiso de conducir.

Los límites generales para turismos y motocicletas son:

120 km/h en autopistas y autovías

en autopistas y autovías 90 km/h en carreteras convencionales

en carreteras convencionales 50 km/h en vías urbanas con dos o más carriles por sentido

en vías urbanas con dos o más carriles por sentido 30 km/h en vías urbanas de un solo carril por sentido

en vías urbanas de un solo carril por sentido 20 km/h en calles de plataforma única

¿Cuándo se convierte en delito el exceso de velocidad? / NEOMotor

La DGT recuerda que estos límites son máximos permitidos, pero que la velocidad debe adaptarse siempre a las condiciones de la vía, el tráfico, la meteorología y la visibilidad.

Además, el artículo 379 del Código Penal establece que "el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

La DGT insiste en que respetar los límites de velocidad es clave para evitar sanciones económica, pero especialmente para garantizar al seguridad vial y reducir la siniestralidad.