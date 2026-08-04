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La nueva era del ocio nocturno en Canarias

El nuevo espacio abrió sus puertas el sábado 1 de agosto con una producción sorprendente, una propuesta innovadora y una gran respuesta del público

La nueva era del ocio nocturno en Canarias

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La nueva era del ocio nocturno en Canarias / LP/DLP

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Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

Arena Negra celebró el pasado sábado, una fiesta de inauguración que dejó una valoración muy positiva entre los asistentes y confirmó el nacimiento de una nueva forma de entender el ocio nocturno en Canarias.

Desde el inicio de la noche, el público respondió con entusiasmo a una propuesta rompedora, marcada por una producción espectacular, una identidad visual muy cuidada y un ambiente al aire libre difícil de encontrar en otros espacios. Música, iluminación, decoración y energía se unieron para crear una experiencia completa.

La nueva era del ocio nocturno en Canarias

La nueva era del ocio nocturno en Canarias / LP/DLP

El momento más esperado llegó cuando se encendió por primera vez el gran aro de luz situado sobre el escenario, provocando una ovación entre los asistentes y dando comienzo oficialmente a la revelación del verano. El escenario ha sido concebido como un auténtico altar para la música, con el aro como elemento principal de una producción que irá evolucionando y sorprendiéndonos conforme avancen las semanas.

Desde Arena Negra aseguran que esta inauguración es solo el comienzo de un verano inolvidable y lleno de nuevas experiencias. La sala continuará apostando por la producción, la transformación del espacio y la innovación para que cada evento sea diferente al anterior.

El verano solo ha empezado, pero el equipo de Arena Negra ya tiene marcado el camino.

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