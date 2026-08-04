Valido lidera la actividad de los diputados canarios en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha puesto punto y final a este curso político 2025-2026. Inmersos en el verano, los grupos aprovechan el parón del hemiciclo para recalcular ruta y coger fuerzas para enfrentar los que serán los últimos meses de esta XV Legislatura, antes de las elecciones generales de 2027. Sin embargo, un cierre de ciclo también es la oportunidad perfecta para hacer balance de la actividad parlamentaria y, en ese contexto, analizar el protagonismo que han tenido los representantes canarios en la Cámara Baja. ¿Quiénes han sido los diputados canarios con mayor presencia en la tribuna del Congreso? Cristina Valido, portavoz nacionalista, celebra el primer puesto con 386 intervenciones. En el extremo contrario, la diputada popular Ainhoa Molina a penas contabiliza una quincena.

Cristina Valido (CC)

Las apariciones de Valido, que además fue finalista en 2025 al Premio Emilio Castelar al Mejor Orador otorgado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, han estado firmemente marcadas por la defensa de la agenda canaria con especial enfásis en la presión migratoria, la financiación autonómica, el transporte o la vivienda.

A la hora de elegir el discurso más relevante, la diputada nacionalista reconoce que le resulta difícil quedarse con uno solo. Empieza por la modificación de la Ley de Extranjería pues lo califica de un "momento importante" ya que el Congreso admitía por primera vez que la migración y la sobreocupación de Canarias "era un asunto de todos". No deja atrás sus discursos en defensa del Posei, la soberanía alimentaria de las Islas o el colapso de los aeropuertos. "Todas son importantes porque todas se han dedicado a Canarias", explica.

En cambio, si hay una que lamenta especialmente que no haya salido adelante es el reconocimiento de las funciones de policía judicial de la Policía Canaria, con el voto en contra de PSOE, PP y Vox. También aquellas iniciativas en las que no se tuvieron en cuenta la singularidad de Canarias, como las medidas anticrisis de la Guerra de Irán, centradas en el IVA.

Como anécdota, Valido reconoce que está acostumbrada a notar asientos vacíos durante sus intervenciones. "Al principio te genera malestar, pero aprendes a llevarlo con el tiempo", aclara. Señala a algunos de sus compañeros diputados canarios de otros partidos que, a pesar de estar discutiendo sobre temas vitales para el Archipiélago, no se encuentran en la sala o, para su sorpresa, obtiene respuesta de un diputado de la Península.

Alberto Rodríguez (Vox)

Diputado por Vox en representación de la circunscripción de Las Palmas, Alberto Rodríguez se alza con el segundo puesto en la clasificación con 199 discursos desde tribuna, consolidándose como una de las voces canarias con mayor presencia en los debates del hemiciclo. Así, el parlamentario ejerce activamente su papel de oposición con un estilo directo y combativo. La inmigración, la seguridad, la política fiscal y la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido el eje central de buena parte de sus intervenciones.

La primera ocasión que tuvo de subir a tribuna, fue para discutir una iniciativa para potenciar la recuperación de la actividad turística en Canarias durante la pandemia, en el mes de junio de 2020. En su intervención sobre el dictamen de la comisión de investigación relativa al accidente JK5022 de Spanair, tuvo sensación de rabia: "El gobierno socialista no asumió ninguna responsabilidad". En septiembre de 2025, tuvo "la oportunidad de retratar la colaboración del Gobierno con el negocio criminal de las mafias de la inmigración ilegal" ante la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un discurso que cree que podría trasladarse de nuevo a la actualidad con lo ocurrido los últimos días en Ceuta.

Noemí Santana (Podemos, SUMAR)

Con 163 intervenciones, Noemí Santana ocupa el tercer lugar en la lista. La diputada por Las Palmas, integrada en el grupo parlamentario Sumar, ha centrado buena parte de su actividad parlamentaria en cuestiones sociales y en asuntos de especial incidencia para Canarias.

Santana recuerda la interpelación dirigida al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, "a cuenta de la turistificación", al tratarse de "un tema que afecta de pleno a las Islas". En este sentido, destaca que desde Podemos Canarias han defendido medidas "desde la ecotasa a la moratoria". La diputada también pone en valor sus intervenciones en defensa de "la estabilidad en el empleo público" y de "la salida de España de la OTAN", esta última especialmente por su relación al estatuto de neutralidad para el Archipiélago.

Si hubo un debate que le dejó un sabor agridulce fue la Ley de Dependencia. Santana lamenta que "el Gobierno dejó muchas cuestiones fuera, que nosotras creíamos que eran de justicia, especialmente en lo referente a las cuidadoras principales".

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Luc André Diouf (PSOE) y Carlos Alberto Sánchez (PP)

El socialista Luc André Diouf, diputado por Las Palmas, ocupa la cuarta posición con 68 intervenciones, centradas principalmente en inmigración, inclusión social, derechos laborales, empleo y pensiones, además de la defensa de iniciativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El primer diputado del Partido Popular en aparecer en la clasificación es Carlos Alberto Sánchez, representante de Santa Cruz de Tenerife, que ocupa el séptimo puesto con 56 intervenciones, tras un tramo del ranking dominado por parlamentarios del PSOE.