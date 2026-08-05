Ni 40 grados ni calor extremo: Canarias tendrá un respiro este jueves, pero no en todas las islas

Después de varias jornadas marcadas por temperaturas extremas, Canarias afrontará este jueves un ligero descenso de los termómetros. El alivio será más perceptible en las medianías y en las vertientes sur y oeste de las islas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que todavía se alcanzarán hasta 34 grados en algunos puntos de Gran Canaria y La Palma.

La jornada también estará marcada por el fortalecimiento del alisio. La Aemet mantiene activos avisos amarillos por viento en todas las islas salvo Fuerteventura, además de avisos por mala mar en Gran Canaria y el resto de las islas occidentales.

El calor pierde intensidad, pero seguirá siendo elevado

Aunque las temperaturas iniciarán una tendencia descendente, el calor continuará siendo protagonista en varias zonas del Archipiélago. En Gran Canaria se prevén hasta 34 grados en las medianías del sur y oeste, así como de forma puntual en algunos puntos de la costa del sureste. Además, las noches seguirán siendo cálidas, ya que las mínimas no bajarán de los 25 grados en las zonas más expuestas.

En La Palma también se alcanzarán los 34 grados en las medianías occidentales, mientras que en Tenerife, La Gomera y El Hierro no se descarta llegar a esa misma temperatura de forma puntual en las medianías orientadas al sur y al oeste.

En Fuerteventura, el interior del sur podrá volver a rozar los 34 grados, mientras que en Lanzarote las máximas descenderán ligeramente, especialmente en las zonas del interior.

El alisio soplará con fuerza

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. El alisio soplará con intensidad y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, además de algunas cumbres expuestas y, con menor probabilidad, en la mitad sur de Lanzarote.

En La Gomera se podrán registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora durante la primera mitad del día.

Además, el estado de la mar continuará siendo adverso. Permanecen activos los avisos amarillos por fenómenos costeros en Gran Canaria y las islas occidentales, donde se esperan vientos del nordeste de fuerza 6, aumentando a fuerza 7 mar adentro, con fuerte marejada y áreas de mar gruesa.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte. Las temperaturas descenderán ligeramente en el sur y en el interior. El alisio soplará con fuerza, especialmente en la mitad sur.

Arrecife: 23ºC / 30ºC

Fuerteventura

Jornada mayoritariamente despejada, con algunas nubes al inicio y final del día. Las máximas bajarán ligeramente en el oeste, aunque el interior del sur todavía podrá alcanzar los 34 grados.

Puerto del Rosario: 23ºC / 29ºC

Gran Canaria

Los cielos permanecerán despejados salvo algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas descenderán, aunque todavía se registrarán 34 grados en las medianías del sur y oeste y de forma puntual en el sureste. El viento será fuerte en varias vertientes de la isla.

Las Palmas de Gran Canaria: 23ºC / 27ºC

Tenerife

Ambiente estable y poco nuboso, con algunas nubes bajas en el norte. Las máximas seguirán siendo elevadas y podrían alcanzar localmente los 34 grados en las medianías del sur y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 24ºC / 31ºC

La Gomera

Tiempo despejado salvo algunos intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas bajarán ligeramente, aunque todavía podrían alcanzarse los 34 grados en las medianías del sur y oeste. El viento dejará las rachas más intensas del Archipiélago.

San Sebastián de La Gomera: 23ºC / 29ºC

La Palma

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas descenderán ligeramente, aunque seguirán alcanzando los 34 grados en las medianías del oeste.

Santa Cruz de La Palma: 23ºC / 27ºC

El Hierro

Jornada estable y despejada salvo algunos intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas continuarán bajando, aunque no se descarta alcanzar localmente los 34 grados en las medianías orientadas al sur y oeste.