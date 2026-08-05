Audioguías y transformar la luz en sonido: las iniciativas canarias para que los ciegos también puedan experimentar el eclipse solar

La discapacidad visual ya no será un problema para poder experimentar el eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto. El Grupo Social ONCE y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han anunciado este miércoles sus iniciativas para que las personas ciegas puedan disfrutar del fenómeno astronómico: el proyecto Astronomía Accesible, un conjunto de recursos audiovisuales que explican el fenómeno a través del sonido, y la iniciativa Eclipse Inclusivo, un espacio sonidificado en el que se utiliza la tecnología LightSound para traducir la intensidad lumínica en un registro audible variable.

La primera de las iniciativas viene de la mano de una persona con discapacidad audiovisual, el astrofísico Enrique Pérez Montero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en colaboración con el Grupo Social ONCE. El proyecto de divulgación científica inclusiva Astronomía Accesible tiene como fin último demostrar que, a pesar de no ser capaz de ver, es posible aprender astronomía a través de una serie de recursos audiovisuales.

Estos recursos consisten en una serie de vídeos y sonidos sincronizados que explican, con el máximo rigor científico, todas las fases que atraviesa un eclipse total de sol y muestran exactamente lo que ocurrirá durante el fenómeno astronómico, buscando que el usuario pueda comprender el evento en su totalidad. En palabras de Pérez, "si queremos que la tecnología sea avanzada, también debe ser inclusiva", mientras que el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, expresó que se trata de una demostración de que "cuando se quiere, se puede lograr que las personas con discapacidad podamos acceder al disfrute de casi todo, incluido un eclipse".

Reparto de dos millones de gafas homologadas

Esta no es la única acción que llevará a cabo la entidad social referente al fenómeno astronómico. El mismo López desveló la puesta en marcha de una campaña de prevención y divulgación, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante la cual repartirán hasta dos millones de gafas homologadas por todo el territorio nacional, en su mayoría a través de sus vendedores. "Nuestro mayor éxito sería que nadie tuviera que acudir a la ONCE por haber sufrido daño visual tras mirar el eclipse de forma incorrecta", sentenció el delegado regional.

Por parte del IAC, que se desplazará a Palencia con motivo del eclipse, se habilitará un área para que las personas con discapacidad visual puedan seguir el acontecimiento a través del proyecto Eclipse Inclusivo. Se trata de un espacio de sonificación en el que los usuarios podrán disfrutar del eclipse a través del sonido generado en tiempo real por los dispositivos LightSound: una experiencia que permitirá percibir la evolución del fenómeno mediante variaciones sonoras que reflejan los cambios en la luz solar.

Mapa sonoro del eclipse

Desarrollados por la Universidad de Harvard, los dispositivos electrónicos emplean la tecnología Arduino para traducir la intensidad lumínica en un registro audible variable. Durante un eclipse solar, a medida que la Luna cubre el Sol, el dispositivo emite un sonido cuyo tono se va atenuando y volviéndose más grave progresivamente, hasta desaparecer por completo durante la fase de eclipse total. De esta manera, se reproducen auditivamente todas las fases del fenómeno astronómico.

Esta tecnología permite la conexión de auriculares, para vivir la experiencia de forma individual, o mediante altavoces para hacerlo de forma compartida. Al registrar la intensidad de la luz, estos dispositivos permiten crear un mapa sonoro de la observación del eclipse. Gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el proyecto ha producido 120 dispositivos en tres eventos en territorio peninsular en los meses de mayo y junio. A nivel internacional, los LightSound ya han sido utilizados con éxito en otros eclipses solares, en países como Estados Unidos (2017 y 2024), Chile y Argentina (2019 y 2020). Iniciativas como estas permiten ya no sólo transformar la observación tradicional en una experiencia multisensorial, sino romper barreras y seguir avanzando en materia de inclusión real.